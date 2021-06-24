«ذا ناشيونال» تبرز رسائل وزير النقل لموظفى السكك الحديدية

أبرزت صحيفة "ذا ناشيونال"، أهمية تصريحات وزير النقل المصري كامل الوزير بتحذيره لموظفي السكك الحديدية من الإهمال، وقالت الصحيفة، إن هذه التصريحات تأتي بعد وقوع عدد من الحوادث مؤخرًا في قطاع النقل.

يأتي هذا فيما هدد وزير النقل، أمس الأربعاء، بتوظيف مشغلين أجانب لإدارة خدمة السكك الحديدية، إذا استمر إهمال موظفي هيئة السكك الحديدية المملوكة للدولة.

وجاء تحذير كامل الوزير بعد حادثتي قطار في أيام متتالية هذا الأسبوع، خلفت شخصين قتلى وعدد من الجرحى.

وقال وزير النقل، إنه إذا استمر "الكسل والخمول"، فسوف يتعاقد مع شركات أجنبية تتعامل بالفعل مع وزارة النقل لتشغيل خدمة السكك الحديدية، وقال: "لا مكان للفاسدين أو المهملين أو الكسالى عندما يتعلق الأمر بحقوق الشعب المصري"، مضيفًا: "إن أي موظف ارتكب خطأ تسبب في خسائر في الأرواح أو أضرار مادية سيتم طرده".

وقال الوزير للصحفيين، عند توقيع عقد بقيمة 110 ملايين دولار مع كونسورتيوم كوري جنوبي لتحديث الإشارات: "يجب على قادة وعاملي هيئة السكك الحديدية العمل ليل نهار وتنفيذ مهامهم وفقًا لوصف وظائفهم تمامًا".