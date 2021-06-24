إسرائيل تقترح فرض منطقة حظر جوى للطائرات المسيرة الإيرانية

ذكر موقع «أكسيوس» الأمريكي بأن إسرائيل اقترحت على الولايات المتحدة فرض منطقة حظر جوي للطائرات المسيرة الإيرانية، وذلك خلال المباحثات الأمريكية الإسرائيلية التي عقدت مؤخرا لمواجهة تهديدات الطائرات المسيرة الإيرانية.

وكان البيت الأبيض قد قال الشهر الماضي: إن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين الوكالات المختلفة "لتركيز الانتباه بشكل خاص على التهديد المتزايد للطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة بدقة التي تنتجها إيران، وتقدمها إلى وكلائها في منطقة الشرق الأوسط".

ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع ثنائي لوفدين أمريكي وإسرائيلي في السفارة الإسرائيلية في وقت سابق بين كلا من السفير جلعاد إردان ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات ونائبه رؤوفين عازار، الجانب الإسرائيلي، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وباربرا ليف المدير الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبريت ماكغورك ومبعوث إيران روب مالي الجانب الأمريكي.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، التقى الطرفان "لمواصلة المشاورات الثنائية الوثيقة بين الحكومتين حول مجموعة من القضايا الإقليمية".

وجاء في البيان: "ناقش المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون مخاوفهم الخطيرة بشأن التقدم في البرنامج النووي الإيراني في السنوات الأخيرة". وقامت الولايات المتحدة بإطلاع إسرائيل على المحادثات في فيينا، وشددت على اهتمام الولايات المتحدة القوي بالتشاور عن كثب مع إسرائيل بشأن القضية النووية في المستقبل".