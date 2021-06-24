تقرير: مصر الوجهة الأكثر شعبية لدى السياح الهنود

كشفت مجلة "أرابيان بينزنس" الناطقة باللغة الانجليزية أن مصر تعد الوجهة الأكثر شعبية لدى السياح الهنود.

ووفقا للمجلة، فقد باتت كل من مصر وبلجراد من أهم الوجهات السياحية المفضلة للسياح الهنود، لاسيما وأن الكثير من الدول باتت صعب الوصول إليها من قبل الهند بسبب زيادة حالات كوفيد في الدولة الواقعة في جنوب آسيا "الهند".

وقال مسئولون تنفيذيون في صناعة السفر بالهند: إن القاهرة وبلجراد ومكسيكو سيتي من بين المدن الجديدة التي تتنافس لاستبدال دبي المفضلة للمسافرين الهنود على الإطلاق.

وتقدم العديد من شركات خدمات السفر في الهند عروضا جذابة، والتي تغطي تذاكر الطيران من الهند إلى المقصد السياحي، وإقامة لمدة 14 يومًا وحزمة ترفيهية في المدينة المستضيفة، وتكاليف اختبار التأشيرة وتكاليف اختبار كوفيد.

ولا يُسمح حاليًا بالسفر من الهند مباشرة إلى عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأوروبا، باستثناء حاملي جوازات السفر في البلدان المعنية.

وتسعى شركات الطيران الهندية إلى تعديل متطلبات كورونا قبل فتح حجوزات طيران الإمارات، حتى الإمارات العربية المتحدة، التي من المقرر أن تستأنف رحلات الطيران من الهند اعتبارًا من الأربعاء بعد حظر استمر شهرين، تسمح للركاب الهنود الذين يحملون تأشيرات إقامة إماراتية بدخول البلاد فقط.

وقال أميت أوداني، المدير التنفيذي لشركة Fly Aerolink Travel Trade ، وهي شركة تقدم خدمات السفر ومقرها مومباي، لـ"أريبيان بزنس": "وفرت شركات خدمات السفر عددًا من الاختيارات الجيدة للبلدان من الفئة الحمراء والبرتقالية والأصفر الجديدة مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة فى أوروبا".

وأضاف أوداني: "يأتي هذا فيما تبرز الرحلات عبر مكسيكو سيتي والقاهرة وبلجراد الأكثر شعبية بسبب إجراءاتها السهلة نسبيًا ومناطق الجذب السياحي".

يأتي هذا فيما لا يتطلب المسافرون الهنود الذين يسافرون إلى هذه البلدان سوى نتيجة اختبار RT-PCR سلبية يتم إجراؤها قبل 72 ساعة من مغادرة الرحلة، ويُسمح لهم بدخول بلدان وجهتهم النهائية بعد قضاء 14 يومًا في بلد العبور.