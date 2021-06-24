رونالدو وبنزيما.. وإن عاد لك الرفاق من يعيد ريال مدريد؟

وإن أعادوا لك الأماكن القديمة فمن يعيد الرفاق؟".. هي جملة اعتاد البعض على ترديدها كناية عن تجدد لقاء الأماكن التي اعتاد فيها الأصدقاء على التواجد معًا، ولكن في مباراة فرنسا والبرتغال، انقلبت الجملة، حيث التقى كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو على ملعب " بوشكاش أرينا" لكن دون أن يلتقيا في المكان الذي تعودا أن يجتمعا فيه، وهو نادي ريال مدريد الإسباني، فعاد الرفاق ولكن في ليس نفس المكان.

وتعادل منتخب البرتغال مع نظيره الفرنسي بهدفين لمثلهما، في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأوروبية " يورو 2020"، ليتأهلا سويًا لدور ثمن النهائي.

للتفاصيل