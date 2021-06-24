افتتاح معرض «أجندة 2021» بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

تفتتح في الواحدة من بعد ظهر اليوم الخميس٬ في مكتبة الإسكندرية٬ فعاليات معرض "أجندة 2021" في دورته الرابعة عشر، وذلك في قاعتي المعارض الشرقية والغربية بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.



يُعد «أجندة» من المعارض الهامة على الساحة الفنية المصرية، وقد بدأ في عام 2008، وأصبح ملتقى سنوي مميز لفناني مصر.

يشارك في دورة هذا العام 187 فنان وفنانة من جميع أنحاء مصر، يعرضون أعمالهم التي تتنوع ما بين المجالات الفنية المختلفة من تصوير، وفسيفساء، ونحت، وأعمال خزف، وطباعة، وتصوير فوتوغرافي وغيرها.

ونظرًا للظروف غير الاعتيادية التي يمر بها العالم، سوف تكون زيارة المعرض يوم الافتتاح وطوال فترة المعرض بأسبقية الحضور بحد أقصى 50 زائرًا في القاعة لكل مجموعة، ويستمر المعرض حتى السبت الموافق 10 يوليو 2021، ويستقبل زائريه يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً؛ ماعدا أيام الجمعة.

العرض المسرحي "جريمة كارمن".. غدًا



في سياق متصل، تنظم مكتبة الإسكندرية٬ في تمام الثامنة من مساء غد الجمعة٬ عرضًا مسرحيًا بعنوان "جريمة كارمن"، وذلك على مسرح القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

يطرح عرض "جريمة كارمن"٬ قضية أسرة فقيرة تعيش فيها كارمن المتهمة بموت شقيقتها الصغرى المصابة بالتوحد نتيجة الإهمال في رعايتها، ويحاول المحققون الوصول إلى الحقيقة والكشف عما إذا كانت جريمة أو حادثة وما هي دوافعها، هل هي السلبية أم عنف واضطهاد أسري متعمد.

يذكر أن العرض المسرحي "جريمة كارمن" دراماتورجي، وإخراج محمد أسامة عطا، ومن إنتاج "مغاير للفنون الأدائية" بالشراكة مع مؤسسة "انعكاس للفنون والتنمية"، ومن بطولة: هند عابدين، وعلي إيهاب، ومنة ماهر، وندى علي، وحبيبة هشام.

يشار إلي أن "مكتبة الإسكندرية" مؤسسة تطل على العالم عبر البحر المتوسط - بحيرة الحضارات- الذي شهد ميلاد الثقافات والديانات في تفاعل إنساني كثيف بين المجتمعات التي تطل عليه، نافذة معرفة، وهدية مصري للعالم، قديمًا وحديثًا، وتمد يد التفاعل والتعاون مع الهيئات الثقافية والعلمية والدينية مصريًّا، وعربيًّا، وإفريقيًّا ودوليًّا.

وتعتبر مكتبة الإسكندرية ساحة للتعبير عن التعددية الثقافية، تشغلها حرية الرأي والتعبير، وتعزيز التعددية والتنوع، وتقديم كل جديد في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتفاعل مع العالم الرقمي والفنون المختلفة والبحث الأكاديمي جنبًا إلى جنب مع وظيفتها الأصلية بوصفها مكتبة، فتحوي الكتاب والدورية والمخطوط؛ خدمة للقارئ العام، والمتخصص على السواء.