إحياء ذكرى الفنانة وردة على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.. الليلة

تستقبل قاعة مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ حفل موسيقي فني غنائي٬ والذي تحييه أوركسترا الحرية للموهوبين٬ بقيادة المايسترو دكتور كريم عبدالعزيز.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل أغنيات زمن الفن الجميل٬ نذكر من من بينها: "عمار يا لإسكندرية٬ آدم وجميلة٬ نسم علينا الهوى٬ على بالي٬ أمل حياتي٬ طاير يا هوى٬ بهية٬ إحساس بالونس٬ الحب اللي كان٬ البنت اللي سهرانة٬ كل ده كان ليه٬ قلبي ومفتاحه٬ إن راح منك يا عين٬ حلوين من يومنا والله٬ إن كنت ناسي".

دار أوبرا الإسكندرية تحتفل بذكر الفنانة وردة



في سياق متصل٬ يستقبل مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية٬ في الثامنة من مساء نفس اليوم٬ حفلا غنائيا٬ والذي تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي٬ بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، وبمشاركة صوليست القانون الفنان الدكتور ماجد سرور والمطربات: إيمان عبدالغني٬ وهبة إسماعيل٬ وسارة مجدي٬ ومروة حمدي، ويأتي الحفل في إطار الاحتفال بذكرى الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية.

ويتضمن الحفل باقة من أجمل ما قدمته الفنانة وردة عبر مسيرتها الفنية نذكر من بينها أغنيات: "العيون السود٬ خليك هنا٬ حرمت أحبك٬ جرب نار الغيرة٬ طبعا أحباب٬ أكدب عليك٬ علي عيني٬ في يوم وليلة٬ طب وأنا مالي٬ يا ما ليالي٬ من بين ألوف٬ قال إيه بيسألوني٬ بعمري كله حبيتك٬ أنا عندي بغبغان وغيرها".

يشار إلى أن الفنانة وردة الجزائرية كانت قد جاءت إلى مصر هولييود الشرق٬ في عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمي رفله الذي قدمها في أولى بطولاتها السينمائية من خلال فيلم "ألمظ وعبده الحامولي".

وانتقلت الفنانة وردة عقب انفصالها عن زوجها إلى القاهرة لتستكمل مسيرتها من جديد، وهناك تزوجت من الموسيقار المصري الراحل بليغ حمدي الذي كونت معه ثنائي فني لا يتكرر وغنت له العديد من الأغاني الطربية التي رسمت لوردة لوناً غنائياً متميزاً.

كان الميلاد الفني الحقيقي للمطربة وردة من خلال أغنية أوقاتي بتحلو عام 1979 من ألحان سيد مكاوي، والتي كان من المقرر أن تقوم المطربة أم كلثوم بغنائها بينما أحالت ظروف مرضها ووفاتها دون ذلك.

وتعاونت وردة الجزائرية خلال مشوارها الفني مع العديد من كبار الملحنين أمثال محمد عبد الوهاب وصلاح الشرنوبي وبليغ حمدي وسيد مكاوي، وقدمت العديد من الأغنيات المتميزة من أبرزها: "اشترونيوأكذب عليك، وأنا ليا مين غيرك، وأوصفك، وبتونس بيك، وبكرة يا حبيبي، وحرمت أحبك، وحكايتي مع الزمان، وفي يوم و ليلة، ونار الغيرة، ووحشتوني".