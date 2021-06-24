الخميس 24 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

تنفيذًا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية

غلق 4 مقاهى ومصادرة 19 شيشة بمدينة قطور فى الغربية

مصادرة شيشة
مصادرة شيشة

قال إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، إنه تم إغلاق وتشميع 4 مقاهي فى نطاق المركز لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 19 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأكد "فايد"، استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا، حيث تم إغلاق وتشميع 4 مقاهي في نطاق المركز لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 26 شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

ووجه الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، بشن حملات تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن مواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ولمنع التجمعات، موضحًا أن القانون سيُنفذ بكل حزم على جميع المخالفين وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات. 

كما شدد نائب محافظ الغربية، على كافة التنفيذيين بالتنسيق الكامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منعًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشددًا علي عدم فتح الأضرحة وحظر إقامة العزاء أو الأفراح أو أي احتفالات أخرى داخل صالات، و ضرورة الالتزام بتطبيق كافة تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن. 

وفي وقت سابق، أعلنت محافظة الغربية، غلق وتشميع 25 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والإجراءات الاحترازية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة ماضية.

ودعا المحافظ، أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، ومنع التجمعات، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، ومنعًا لإنتشار فيروس كورونا.

وأوضحت المحافظة، في بيان سابق لها، أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن مواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ولمنع التجمعات، وأن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات التي تضمن التنفيذ بكل حزم.

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