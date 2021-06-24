حفل فرقة رضا فى قبة الغورى.. الليلة

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري٬ في مقره الكائن بشارع الأزهر٬ والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، حفل لجديد لفرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

جدير بالذكر أن الفرقة تأسست عام 1959، وقدمت أولى عروضها على مسرح الأزبكية في أغسطس من نفس العام، وبلغ عدد أعضائها عند التأسيس 13 راقصة، و13 راقصًا، و13 عازفًا حتى وصل العدد حالياً إلى 180 فناناً، صمم رقصاتها الفنان الكبير محمود رضا، والتي استوحاها من فنون الريف والسواحل والصعيد والنوبة، بمشاركة راقصة الفرقة الأولى فريدة فهمي.



وأصبحت الفرقة تابعة لوزارة الثقافة عام 1961، وتولي إدارتها الشقيقان محمود وعلي رضا، كما كون الموسيقار علي إسماعيل أوركسترا خاصة بالفنون الشعبية لمصاحبة الفرقة وقام بتلحين عدد كبير من أشهر استعراضاتها.

وقدمت فرقة رضا عروضها فى مختلف دول العالم ونجحت في تحقيق المراكز الأولى بمعظم المحافل والمهرجانات الدولية التي مثلت مصر خلالها.

في سياق متصل يقيم بيت الغناء العربي٬ بقصر الأمير بشتاك٬ في شارع المعز، التابع أيضا لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في االسابعة والنصف مساء نفس اليوم٬ حفل غنائي فني٬ والذي تحييه الفنانة نهلة خليل وفرقتها الموسيقية، مع تطبيق كافة الاجراءات الوقائية .

وتقدم نهلة خليل عددا من الأغنيات التي مازالت تعيش في وجدان المستمع العربي من بينها أغنيات: "ودارت الأيام لأم كلثوم، بتسأل لية علي لفايزة أحمد، زي العسل لصباح، قالوا لي هان الود عليه اموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب٬ سحب رمشه لمحمد فنديل٬ بنادي عليك لفريد الأطرش وغيرها من الأغنيات".

والفنانة نهلة خليل تخرجت من معهد الموسيقى العربية، وجسدت دور كوكب الشرق أم كلثوم في العرض المسرحي "سيرة حب" من إخراج دكتور عادل عبده، كما قدمت العديد من الحفلات بمسارح أوبرا دمنهور، والإسكندرية، ودار الأوبرا المصرية.

يشار إلى أن صندوق التنمية الثقافية عن الصندوق استطاع على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

وصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة في نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وفي سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية.

وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة.