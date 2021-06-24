البنك الأفريقى للتنمية: منطقة جنوب الصحراء تحتاج لـ425 مليار دولار للتعافى من كورونا

كشف البنك الأفريقي للتنمية أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ستحتاج إلى 425 مليار دولار بحلول عام 2030 لدعم تعافيها من جائحة كورونا.



وذكر البنك الأفريقي، في بيان أوردته صحيفة ذا نيوز النيجيرية، كشف البنك الأفريقي للتنمية أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ستحتاج إلى 425 مليار دولار بحلول عام 2030 لدعم تعافيها من جائحة كورونا.



وأضاف أديسينا: "ستحتاج الدول منخفضة الدخل في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وحدها إلى 245 مليار دولار بحلول عام 2030 ، بينما ستحتاج جميع دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى 425 مليار دولار بحلول عام 2030".



وأشار رئيس البنك الأفريقي للتنمية إلى أن أفريقيا كانت موطنًا لستة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم ولكنها تراجعت منذ ذلك الحين للخسارة بسبب الجائحة.



وتقدر الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا ما بين 145 مليار دولار و 190 مليار دولار، ولذلك ستحتاج أفريقيا إلى الكثير من الموارد لدعم انتعاشها.



وأكد أديسينا أن "أفريقيا بحاجة إلى إجراءات قوية لدعم انتعاشها"، مسلطًا الضوء على دعم البنك الأفريقي للتنمية للبلدان الأفريقية.



كما جدد التأكيد على أنه لا ينبغي لأفريقيا أن تستجدي اللقاحات بل ينبغي أن تنتجها، مشيرًا إلى أن بنك التنمية الأفريقي ملتزم بدعم إنتاج اللقاحات في إفريقيا كجزء من خطة اللقاحات للاتحاد الأفريقي.



وجدد رئيس البنك الأفريقي للتنمية خطة البنك للالتزام بتوفير ثلاثة مليارات دولار لتطوير صناعة الأدوية في القارة.



ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية لعام 2021 في الفترة من 23 يونيو إلى 25 يونيو، تحت شعار: "بناء اقتصادات مرنة في أفريقيا ما بعد جائحة "كوفيد 19".