«الأوروبى للوقاية من الأمراض»: متحور «دلتا» يشكل 90% من إصابات أوروبا

حذر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض من أن متحور كورونا "دلتا" قد يُشكل ما يصل إلى 90% من جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية شهر أغسطس المقبل.



وأضاف المركز، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية ، أن متحور "دلتا"، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند، لديه قدرة بنسبة 40% إلى 60% على الانتشار من متحور "ألفا" المكتشف في إنجلترا.



وأوضح المركز الأوروبي أن تناول جرعة واحدة من اللقاحات المضادة لكورونا ذات الجرعتين بالأساس لا يوفر الحماية المطلوبة ضد المتحور "دلتا" مقارنة بالمتحورات الأخرى وذلك بغض النظر عن نوع اللقاح المستخدم.



في الوقت نفسه، أشارت القناة إلى أن التطعيم الكامل عن طريق تناول جرعتين يوفر نفس الحماية الصحية ضد "دلتا" والمتحورات الأخرى.

إصابات كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

