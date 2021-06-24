افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعمال تجميل 3 ميادين بمدينة مرسى مطروح وهى البنك الأهلي والياسمين ومدخل كوبرى روميل، إهداءً من إحدى مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك ضمن أعمال تجميل المدينة بالشكل الجمالي والحضارى اللائق.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام ونواب مجلس المدينة ومديري الإدارات المعنية ومسئولي موسسة المجتمع المدني.

وقدم محافظ مطروح الشكر إلى مؤسسة المجتمع المدني التي أهدت أعمال التطوير إلى المحافظة على دورها ومساهمتها الجادة والفاعلة والمشاركة المجتمعية لخدمة أبناء مطروح في عدد من المجالات كإنشاء الآبار والخزانات وأبراج الحمام، بالإضافة إلى أعمال التجميل والتطوير لعدد من الشوارع والميادين بمدينة مرسى مطروح.

وأوضح محافظ مطروح أن ذلك ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة أمام رواد وزائري المحافظة خلال موسم الصيف السياحي والتي شملت تطوير ميدان البنك الأهلي ومدخل كوبرى روميل وميدان الياسمين بمدخل شارع شكري القواتلي.

وكان قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح والإدارات المعنية بتفقد أعمال إنارة الشارع الجديد (الشهيد ناجى الجرارى)، موجها بالإسراع في مراجعة وإنارة كافة الأعمدة تيسيرا على المواطنين.

ووجه محافظ مطروح بإزالة الإشغالات بالشارع ودراسة مقترح نقل محلات بيع الأخشاب والأجهزة المستعملة إلى منطقة قريبة كسوق منظم لهم، مع متابعة إزالة الإشغالات على الأرصفة والحفاظ على الشكل الحضارى.

محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وتجميل 3 ميادين

محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وتجميل 3 ميادين

محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وتجميل 3 ميادين

محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وتجميل 3 ميادين