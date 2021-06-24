الخميس 24 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وتجميل 3 ميادين

محافظ مطروح يفتتح
محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وتجميل 3 ميادين

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعمال تجميل 3 ميادين بمدينة مرسى مطروح وهى البنك الأهلي والياسمين ومدخل كوبرى روميل، إهداءً من إحدى مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك ضمن أعمال تجميل المدينة بالشكل الجمالي والحضارى اللائق. 

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام ونواب مجلس المدينة ومديري الإدارات المعنية ومسئولي موسسة المجتمع المدني.

وقدم محافظ مطروح الشكر إلى مؤسسة المجتمع المدني التي أهدت أعمال التطوير إلى المحافظة على دورها ومساهمتها الجادة والفاعلة والمشاركة المجتمعية لخدمة أبناء مطروح في عدد من المجالات كإنشاء الآبار والخزانات وأبراج الحمام، بالإضافة إلى أعمال التجميل والتطوير لعدد من الشوارع والميادين بمدينة مرسى مطروح. 

وأوضح محافظ مطروح أن ذلك ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة أمام  رواد وزائري المحافظة خلال موسم الصيف السياحي والتي شملت تطوير ميدان البنك الأهلي ومدخل كوبرى روميل وميدان الياسمين بمدخل شارع شكري القواتلي.

وكان قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح  والإدارات المعنية بتفقد أعمال إنارة الشارع الجديد (الشهيد ناجى الجرارى)، موجها بالإسراع في مراجعة وإنارة كافة الأعمدة تيسيرا على المواطنين. 

ووجه محافظ مطروح بإزالة الإشغالات بالشارع ودراسة مقترح نقل محلات بيع الأخشاب والأجهزة المستعملة إلى منطقة قريبة كسوق منظم لهم، مع متابعة إزالة الإشغالات على الأرصفة والحفاظ على الشكل الحضارى.

محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وتجميل 3 ميادين
محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وتجميل 3 ميادين
محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وتجميل 3 ميادين
محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وتجميل 3 ميادين
محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وتجميل 3 ميادين
محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وتجميل 3 ميادين
محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وتجميل 3 ميادين
محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وتجميل 3 ميادين
محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وتجميل 3 ميادين
محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وتجميل 3 ميادين
مطروح محافظ مطروح أعمال تطوير تجميل 3 ميادين مؤسسة المجتمع المدني

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

لحظة اشتعال النيران فى جراج سيارات وزارة الزراعة بالدقى (فيديو)

حريق هائل فى مبنى الزراعات المحمية بالدقى

إخماد حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة بـ 16 سيارة إطفاء ولانش

حصيلة إصابات يومية قياسية بكورونا فى البرازيل

محافظ دمياط تتابع عملية البحث عن صياد مفقود

السيطرة على حريق هائل بورشة للموبيليا ببركة السبع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

عبد الرحيم طايع

غرباء الحديث النبوى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعيد فرض بعض القيود المرتبطة بكورونا وسط مخاوف من سلالة «دلتا»

انتهاكات الاحتلال مستمرة.. اعتقالات بالضفة الغربية وإخطارات بالهدم والإخلاء بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يواصل التضييق على أهالى الشيخ جراح بالقدس