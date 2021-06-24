الخميس 24 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفاصيل استعدادات السعودية التنظيمية والوقائية لاستقبال ضيوف الرحمن

مكة المكرمة
مكة المكرمة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استكمال كافة الاستعدادات التنظيمية والخدمية والصحية، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، عند وصولهم إلى المسجد الحرام خلال موسم حج هذا العام.

وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد، في بيانها وفقا لوكالة الأنباء السعودية، إن جميع الوكالات والإدارات الميدانية والإدارية تعمل على تجويد مخرجات الأعمال والخدمات، لتسهيل أداء النسك والعبادات في المسجد الحرام، ومراعاة المتطلبات الصحية للجائحة الاستثنائية، ليؤدي الحجاج شعائرهم وسط خدمات تنظيمية وصحية، مهيأة لبيئة صحية آمنة مستوفية لجميع متطلبات مكافحة العدوى، حفاظاً على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

 

خطة السعودية لاستقبال موسم الحج 2021

وأكدت استمرارية إعداد الخطط التنظيمية والتطويرية؛ لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات البشرية والآلية، وتسخيرها لتكامل جودة المنظومة الخدمية بالمسجد الحرام، وحرصها التام على مواصلة التميز الخدمي النوعي، الذي تحقق منذ العودة التدريجية للمعتمرين والمصلين، عبر تطبيق مستجدات الجودة الخدمية العالمية، ووضع معايير ومستويات للأداء، لتراعي مخرجات المنظومة الخدمية والإدارية، ومستهدفات المشاريع والبرامج التطويرية كافة، لتطوير شامل لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين.

 

نائب وزير الحج يؤكد ضمان تقديم خدمات متميزة للحجاج

وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، جهود وزارة الحج والعمرة، للتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة، لتيسير أداء الحجاج لمناسكهم، وتوحيد الأدوار في خدمة ضيوف الرحمن، داعيًا جميع المؤسسات المتخصصة وذات العلاقة بمنظومة الحج والعمرة، للارتقاء بمهارات العاملين في الخدمة الميدانية، لضمان تقديم خدمات متميزة للحجاج ، باعتماد برامج تدريبية متميزة وفاعلة.


كما أشاد نائب وزير الحج والعمرة، بتقدير المجتمع ومختلف الدول لقرار قصر الحج على المواطنين والمقيمين فقط استجابة للتحذيرات من زيادة تفشي كورونا، الذي تسهم فيه التجمعات البشرية، مضيفًا: "وما نجاح موسم حج العام الماضي إلا بتوفيق الله ثم بفضل تطبيق مثل هذه المساعي الخيرة، ونجاح منظومة التكامل بين الجهات الحكومية، والترابط بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ آلية العمل خلال فترة تراعي محدودية الزمان والمكان".

 

قصر مناسك الحج علي المقيمين في السعودية

يذكر أن وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام  للمواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج و تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً للحاصلين على اللقاح.

المسجد النبوي المسجد الحرام موسم حج السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

لحظة اشتعال النيران فى جراج سيارات وزارة الزراعة بالدقى (فيديو)

حريق هائل فى مبنى الزراعات المحمية بالدقى

إخماد حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة بـ 16 سيارة إطفاء ولانش

حصيلة إصابات يومية قياسية بكورونا فى البرازيل

محافظ دمياط تتابع عملية البحث عن صياد مفقود

السيطرة على حريق هائل بورشة للموبيليا ببركة السبع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

عبد الرحيم طايع

غرباء الحديث النبوى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعيد فرض بعض القيود المرتبطة بكورونا وسط مخاوف من سلالة «دلتا»

انتهاكات الاحتلال مستمرة.. اعتقالات بالضفة الغربية وإخطارات بالهدم والإخلاء بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يواصل التضييق على أهالى الشيخ جراح بالقدس