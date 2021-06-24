تفاصيل استعدادات السعودية التنظيمية والوقائية لاستقبال ضيوف الرحمن

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استكمال كافة الاستعدادات التنظيمية والخدمية والصحية، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، عند وصولهم إلى المسجد الحرام خلال موسم حج هذا العام.

وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد، في بيانها وفقا لوكالة الأنباء السعودية، إن جميع الوكالات والإدارات الميدانية والإدارية تعمل على تجويد مخرجات الأعمال والخدمات، لتسهيل أداء النسك والعبادات في المسجد الحرام، ومراعاة المتطلبات الصحية للجائحة الاستثنائية، ليؤدي الحجاج شعائرهم وسط خدمات تنظيمية وصحية، مهيأة لبيئة صحية آمنة مستوفية لجميع متطلبات مكافحة العدوى، حفاظاً على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

خطة السعودية لاستقبال موسم الحج 2021

وأكدت استمرارية إعداد الخطط التنظيمية والتطويرية؛ لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات البشرية والآلية، وتسخيرها لتكامل جودة المنظومة الخدمية بالمسجد الحرام، وحرصها التام على مواصلة التميز الخدمي النوعي، الذي تحقق منذ العودة التدريجية للمعتمرين والمصلين، عبر تطبيق مستجدات الجودة الخدمية العالمية، ووضع معايير ومستويات للأداء، لتراعي مخرجات المنظومة الخدمية والإدارية، ومستهدفات المشاريع والبرامج التطويرية كافة، لتطوير شامل لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين.

نائب وزير الحج يؤكد ضمان تقديم خدمات متميزة للحجاج

وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، جهود وزارة الحج والعمرة، للتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة، لتيسير أداء الحجاج لمناسكهم، وتوحيد الأدوار في خدمة ضيوف الرحمن، داعيًا جميع المؤسسات المتخصصة وذات العلاقة بمنظومة الحج والعمرة، للارتقاء بمهارات العاملين في الخدمة الميدانية، لضمان تقديم خدمات متميزة للحجاج ، باعتماد برامج تدريبية متميزة وفاعلة.



كما أشاد نائب وزير الحج والعمرة، بتقدير المجتمع ومختلف الدول لقرار قصر الحج على المواطنين والمقيمين فقط استجابة للتحذيرات من زيادة تفشي كورونا، الذي تسهم فيه التجمعات البشرية، مضيفًا: "وما نجاح موسم حج العام الماضي إلا بتوفيق الله ثم بفضل تطبيق مثل هذه المساعي الخيرة، ونجاح منظومة التكامل بين الجهات الحكومية، والترابط بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ آلية العمل خلال فترة تراعي محدودية الزمان والمكان".

قصر مناسك الحج علي المقيمين في السعودية

يذكر أن وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام للمواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج و تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً للحاصلين على اللقاح.