إسبانيا تلقح نصف سكانها ضد كورونا بالجرعة الأولى

أعلنت إسبانيا، تطعيم نصف سكانها البالغ عددهم 47 مليون نسمة بالجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فيما تم تلقيح ما يقرب من 32٪ أو أكثر من 15 مليون شخص بالجرعتين.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت إسبانيا 680 ألفا و540 شخصا حصلوا على اللقاح ليصل إجمالي عدد الجرعات المسجلة إلى 37.6 مليون جرعة مما يضعها على المسار الصحيح لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في تطعيم 70٪ من السكان بشكل كامل بحلول أواخر أغسطس المقبل.

ومن جانبها، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية ارانشا جونزاليس لايا، إن تقديرات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض، التي أشارت إلى أن متحور كورونا "دلتا" من المتوقع أن يشكل ما يصل إلى 90% من جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الاتحاد الأوروبي بحلول أواخر شهر أغسطس المقبل، تؤكد ضرورة الإصرار على تعطيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة الإسبانية، خلال لقاء مع قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن أكثر من 30% من الإسبان قد تم تطعيمهم بشكل كامل (جرعتين)، موضحة أن عدد التطعيمات اليومية في بلادها وصل إلى 650 ألف في يوم واحد.

وشددت ارانشا على ضرورة الإسراع في التطعيم من أجل مواجهة انتشار الفيروس.

وأوضحت الوزيرة أن الأفراد الذين تم تطعيمهم بشكل كامل يمكنهم السفر إلى إسبانيا، داعية الأفراد إلى تلقي التطعيمات.

يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بفيروس كورونا يبلغ حوالي 3.7 مليون حالة وما يزيد عن 80 ألف وفاة.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في إسبانيا قبل نحو 24 أسبوعا، وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 3.77 مليون إصابة، وعدد الوفيات 80 ألفا و 719 حالة.

وسجلت إسبانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل عام و 20 أسبوعا.

