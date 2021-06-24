الخميس 24 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

مقتل 17 حوثيا وإصابة أخرين بنيران الجيش اليمنى غرب محافظة مأرب

محافظة مأرب
محافظة مأرب

 سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء الأربعاء، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة صرواح غرب محافظة مارب.


وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - أن أبطال الجيش والمقاومة استدرجوا مجاميع حوثية إلى كمين محكم بإحدى الشعاب في جبهة صرواح، وأن المعركة نتج عنها مصرع ما لا يقل عن 17 حوثياً وجرح آخرين.


وشنّت مدفعية الجيش بالتزامن مع ذلك، قصفاً مركّزاً استهدف مواقع وتجمعات للمليشيا في مواقع متفرقة بالجبهة، وأسفر القصف عن إحراق آليات قتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.
وفي الجبهة ذاتها، دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 4 أطقم، كانت في طريقها لتعزيز المليشيا، ومصرع جميع من كانوا على متنها.

 

وفي الثلاثاء الماضي، أعلن الجيش الوطني اليمني أن قواته تمكنت من قتل ما لا يقل عن 13 حوثيًا، خلال كمين محكم نفذته وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، استهدف مجاميع من ميليشيا الحوثي الانقلابية، شمال غرب محافظة مأرب، وألحق بها خسائر كبيرة في العتاد.

 

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش اليمني استدرجت مجاميع حوثية إلى كمين محكم في الجهة الشمالية من وادي الجفرة، ونتج عنه مقتل وأسر العشرات من الحوثيين، واستحوذت قوات الجيش على أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر كانت بحوزة الميليشيا.

 

وأضاف: أن الميليشيا دفعت بمجموعة جديدة من عناصرها في محاولة منها لإنقاذ الموقف إلا أن قوات الجيش اليمني كانت لها بالمرصاد، حيث فاجأوها بكثافة النيران وأجبروها على الفرار مخلفة وراءها أسلحتها وجثث قتلاها.

 

وتزامنت المعارك مع قصف مدفعي لقوات الجيش وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية والذي ألحق بالميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح، منها تدمير 3 عربات مدرعة وأطقم أخرى بمحيط الجبهة ومقتل جميع من كانوا على متنها.

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وائل لطفي

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