وزير الرياضة: نسعى لابتكار استراتيجيات قومية للشباب

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه رغم ما يحيط من تحديات في كافة الاتجاهات إلا أن اهم التحديات هي تحقيق التنمية المتكاملة ودورها في تحقيق الاستقرار والتقدم للمجتمع، جاء ذلك خلال مشاركته في ختام فعاليات القمة الشبابية الثانية للمحافظات الحدودية لمراكز شباب مصر، وذلك عبر تقنية الفيديو «كونفرانس».

وأوضح«صبحي»، أن وزارة الشباب والرياضة تسعى لابتكار استراتيجيات قومية للشباب المصري مع قدرة مصر على مواجهة كافة التحديات وتحقيق الانتصارات، مع تنظيم كثير من الفعاليات الدولية الكبرى ككأس العالم لكرة اليد بفكر يؤكد على مدى الانتماء والولاء للوطن.

وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر إلى للواء خالد شعيب محافظ مطروح على حرصه ومشاركته الفعالية، ودعمه الدائم لنجاح كافة الفعاليات الرياضية والشبابية بمطروح من منطلق تنمية كافة القطاعات.

واختتمت اليوم فعاليات القمة الشبابية الثانية للمحافظات الحدودية لمراكز شباب مصر تحت شعار «الشباب وريادة الأعمال والأمن القومي» بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو».

بدأت الفعاليات بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم عرض فيلم عن أنشطة فعالية القمة الشبابية الثانية، والتي عقدت خلالها عدد من ورش العمل والمحاضرات، مع استعراض وتبادل الأفكار بين الشباب المشاركين في إطار تبادل الخبرات بين شباب المحافظات الحدودية، حيث تم استعراض لنماذج من المقترحات والأفكار لنماذج مشروعات جديدة لخدمة المجتمع.

مرسي مطروح

محافظ مطروح ووزير الشباب والرياضة