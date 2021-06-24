«خالفوا التعليمات».. وزير الأوقاف يصدر قرارات بإيقاف أئمة وسحب تصاريح الخطابة

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عقوبات مشددة وصلت لإنهاء العمل وسحب تصريح الخطابة للخروج عن مقتضى العمل الوظيفي ومخالفة تعليمات وزارة الأوقاف.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة إيقاف أ.ح إمام وخطيب بأوقاف الوادي الجديد عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بناء على المذكرة الواردة من مديرية أوقاف الوادي الجديد والمرفوعة من رئيس القطاع الديني.

وجا قرار الوزير بوقف إمام وخطيب بمديرية أوقاف الوادي الجديد عن العمل لحين انتهاء التحقيقات أو ثلاثة أشهر أيهما أقرب، وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي.

كما قرر الدكتور محمد مختار جمعة، إيقاف م. ع إمام وخطيب بأوقاف كفر الشيخ عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بناء على المذكرة الواردة من مديرية أوقاف كفر الشيخ والمرفوعة من رئيس القطاع الديني .

وجاء قرار وزير الأوقاف، بوقف إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ عن العمل لحين انتهاء التحقيقات أو ثلاثة أشهر أيهما أقرب، وذلك لمخالفته تعليمات الوزارة بشأن الإجراءات الاحترازية.

وأصدر الدكتور محمد مختار جمعة، قرارًا بسحب تصريح خطابة س. ع لمخالفته تعليمات الوزارة بناء على مذكرة رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة.

وجاء قرر الدكتور محمد مختار جمعة بسحب تصريح الخطابة ومنعه من صعود المنبر ومن أداء الدروس بأي من المساجد على مستوى الجمهورية، نظرًا لمخالفته لتعليمات الوزارة، ويعمم ذلك على جميع المديريات الإقليمية تأكيدا على منعه.

وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أنها لن تتهاون في أي مخالفة للضوابط التي جرى وضعها منعا لانتشار عدوى فيروس كورونا، في إطار حرص وزارة الأوقاف على استمرار الصلاة بالمسجد في ظل انتشار فيروس كورونا، وحرصا منها على إحكام السيطرة على المنابر، كما أكدت الوزارة أنّه لا مانع في فتح مصليات السيدات في المساجد الكبرى لكن بشروط.