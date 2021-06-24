كوبا تسجل 2055 إصابة و13 وفاة بكورونا

سجلت كوبا 2055 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في يوم واحد منذ تفشي الجائحة البلاد.



ونقلت وكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية، عن الدكتور فرانسيسكو دوران مدير قطاع علم الأوبئة بوزارة الصحة الكوبية، أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة، بسبب المضاعفات المتعلقة بالمرض خلال فس الفترة.



وأضاف دوران أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات في كوبا إلى 172 ألفًا و909 أشخاص والوفيات إلى 1193 حالة منذ تفشي الجائحة في البلاد في مارس 2020.

إصابات كورونا حول العالم



أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.



لقاحات كورونا حول العالم



وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء أكثر من مليارين و 712 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

