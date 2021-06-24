إنشاء اللجنة الوزارية العربية.. مبادرة تونسية لدعم القضية الفلسطينة

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط آخر المستجدات المتعلقة بإنشاء اللجنة الوزارية العربية لحشد الدعم للقضية الفلسطينية بمبادرة تونسية واستراتيجيتها وخطة عملها وتحركها لدى أهم الفاعلين على الساحة الدولية ولدى مختلف المنظمات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش مشاركتهما في اجتماع برلين 2 حول ليبيا، الذي أنعقد الأربعاء.

من جانبه، أشاد الأمين العام للجامعة العربية بدور تونس البناء إقليميا ودوليا ولاسيما داخل مجلس الأمن الدولي في الدفاع عن قضايا المنطقة، كما أعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه تونس للجامعة العربية وللعمل العربي المشترك.

وفي نفس السياق، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أنه من دون مسار سلمي جاد وذي مصداقية ويحظى بدعم من المجتمع الدولي، فإن الأمور ستنفجر مرة أخرى في فلسطين خلال فترة ليست طويلة.

جاء تصريحات أبوالغيط خلال اجتماعه مع وزير الدولة بالخارجية الألمانية نيلز آنن بمقر إقامته في العاصمة برلين، على هامش مشاركته في النسخة الثانية من مؤتمر برلين حول ليبيا الذي يعقد اليوم الأربعاء.

وفي سياق أخر، شاركت فلسطين في أعمال مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي الذي انطلقت أعماله، الأربعاء، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي سيرجي كوجوغيتوفيتش.

ويشارك أكثر من 600 ضيف في مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي، الذي تنظمه وزارة الدفاع الروسية في الفترة من 23 إلى 24 يونيو الجاري، والذي ستبحث فعالياته وتناقش مشاكل الاستقرار العالمي والإقليمي، بالإضافة إلى مختلف جوانب الأمن في أوروبا وآسيا، وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

وتتضمن قائمة المشاركين في المنتدى، وزراء الدفاع ورؤساء الأركان العامة ووفود وزارات الدفاع وممثلي أوساط الخبرة، من مختلف الدول، بالإضافة إلى ممثلين عن رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجامعة الدول العربية.