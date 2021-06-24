«بحوث البترول» يناقش استغلال مخرجات البحث العلمى لتعميق التصنيع المحلى

شارك معهد بحوث البترول المصري، برئاسة الدكتور ياسر مصطفى مدير المعهد في فعاليات ورشة عمل بعنوان «من أجل شراكة حقيقية بين البحث العلمي وقطاع البترول والثروة المعدنية»، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نظمها مركز بحوث وتطوير الفلزات، وذلك بحضور الدكتور عماد عويس رئيس المركز، والدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ونخبة من باحثين وخبراء قطاع البترول.

وقال الدكتور ياسر مصطفى، في كلمته الافتتاحية، إن قطاع البحث العلمي حظي باهتمام ودعم كبيرين من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مما أدى ذلك إلى تطور غير مسبوق في هذا القطاع، وذلك من خلال نشر ثقافة العلوم والابتكار، لافتًا إلى أن ورشة العمل تهدف لمشاركة المراكز والمعاهد البحثية للقطاع الصناعي في مشاريع قومية صناعية وانتاجية بغرض استغلال مخرجات البحث العلمي القابلة للتطبيق ولتعميق التصنيع المحلي ورفع جودة المنتج المصري في مجال البترول والطاقة.

وضع آليات قابلة للتطبيق لربط الأبحاث العلمية بمجال البترول والثروة المعدنية

من جانبه أوضح الدكتورعماد عويس، أن الورشة تهدف إلى وضع آليات قابلة للتطبيق لربط الأبحاث العلمية بمجال البترول والثروة المعدنية بالصناعة من خلال مناقشة الآليات المناسبة لتسويق واستثمار مخرجات البحوث العلمية لخدمة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تعاون مركز بحوث وتطوير الفلزات مع معهد بحوث البترول جاء من أجل تضافر الجهود لتحقيق أفضل النتائج.

وأضاف «عويس»، في تصريحات له، أن معهد بحوث البترول المصري كان ومازال أهم المراكز البحثية الرائدة في التعاون مع قطاع البترول والثروة المعدنية، كما تهدف ورشة العمل القائمة إلى عرض خدمات المركز التي تخص قطاع البترول والثروة المعدنية والتحاور مع المعنيين من شركات البترول والباحثين بمعهد بحوث البترول من أجل تحديد المواضيع المشتركة البحثية والفنية والتي يستطيع المركز المساهمة فيها بما يمتلك من القدرات البشرية والإمكانيات التي تحقق التعاون المنشود.

إمداد قطاع البترول بكيماويات موانع التآكل

وناقشت الورشة على مدار اليوم خلال جلساتها عددًا من الموضوعات الهامة، وقدم خلالها الدكتور محمد عطية رئيس قسم الاستخدامات البترولية، ورقة عمل حول دور معهد بحوث البترول في إمداد قطاع البترول بكيماويات موانع التآكل وموانع ترسيب الأملاح.

تغليف أنابيب البترول والغاز لحمايتها من التآكل

كما قدم الدكتور محمود إبراهيم، رئيس معمل سوائل الحفر بالمعهد ورقة عمل عن تغليف أنابيب البترول والغاز لحمايتها من التآكل.



حماية المنشئات البترولية من التاكل باستخدام الحماية الكاثودية

وقدم الدكتور محمد دياب رئيس وحده الحمايه الكاثودية بالمعهد ورقة عمل عن دور المعهد في حماية المنشئات البترولية من التآكل باستخدام الحماية الكاثودية.