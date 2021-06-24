وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقى بنقيب المهندسين

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، بالمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، حيث شمل اللقاء دراسة كافة أوجه التعاون المتبادل خلال المرحلة القادمة.

حضر اللقاء عن نقابة المهندسين، المهندس حسن عبدالعليم أمين عام النقابة، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد، والنائب المهندس إيهاب منصور رئيس نقابة مهندسي الجيزة وعضو مجلس النواب.

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حازم عمر عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، ونائب محافظ قنا، وعمرو عثمان عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونائب محافظ بورسعيد، والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس نواب عن التنسيقية.

كما ضم الوفد النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وكلا من هلا عباده، ومحمد أمين، وأحمد صبري، وأنور إسماعيل، ومؤمن سيد، وأحمد فتحي، أعضاء التنسيقية، كما تواجد بالحضور النائبة إيمان العجوز عضو مجلس النواب، والمهندس مايكل جرجس أمين مساعد شعبة الهندسة المدني.

و تطرق نقيب المهندسين خلال اللقاء إلى عدة تعديلات أهمها قانون نقابة المهندسين المقدم من الحكومة، وشرح المراحل التي مر بها قانون النقابة وصولًا إلى مجلس النواب مؤخرًا، لافتًا إلى أن نقابة المهندسين تضم أكثر من ٨٣٠ ألف مهندس، هم عماد الصناعة والعمران في الدولة، حيث يقودون عجلة التنمية في مصر.

ولفت نقيب المهندسين إلى أن تعديل قانون النقابة هو إفساح المجال لتطوير مهنة الهندسة وضبط ممارستها وزيادة موارد النقابة المقررو منذ 47 عامًا، مؤكدًا أن هيئة مكتب النقابة بالكامل وأغلب أعضاء المجلس الحالي يمارسون عملهم النقابي متطوعين ولا يتقاضون مليمًا واحدًا على هذا العمل.

من جانبه، أشاد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدور الوطني والمهني الكبير الذي تقوم به نقابة المهندسين المصرية، وتبادل الطرفان وجهات النظر المختلفة في عدة موضوعات.

وأبدي نقيب المهندسين سعادته من تعاون التنسيقية مع نقابة المهندسين، وأنه سيتم دراسة تعديلات القانون المقدمة من الحكومه في لجان التنسيقية للوصول إلى الصورة المثلى قبل مناقشته بمجلس النواب.

وفي الختام، أشاد نقيب المهندسين بالدور الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين في الحياة السياسية المصرية وبأدوارهم الفعالة، مؤكدًا على استمرار التعاون من خلال لجان النقابة المختلفة.

وفي نهاية اللقاء، قدم وفد التنسيقية درع " تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين" لنقيب المهندسين ، وقدم نقيب المهندسين درع النقابة لوفد التنسيقية.