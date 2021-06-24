تعليمات جديدة من المعاهد الأزهرية بشأن امتحانات الشهادة الثانوية

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات جديدة لكافة رؤساء اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية الأزهرية، لتطبيقها خلال الفترة المتبقية من الامتحانات المقرر أن تنهى في الأول من شهر أغسطس القادم.

وجاءت تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية لرؤساء اللجان كالتالي:

- ممنوع استخدام القلم الرصاص إلا في الرسومات الهندسية.

- وممنوع استخدام القلم الجاف الأسود والقلم المزيل والقلم الحبر بكل ألوانه.

- تتم الإجابه بالقلم الجاف فقط لا غير بامتحانات الثانوية الأزهرية.

ومن جانبه، تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أمس الأربعاء، عددًا من لجان الامتحانات بمنطقة القاهرة الأزهرية، حيث زار فضيلته لجان معاهد بنين وفتيات العبور، وذلك خلال أداء طلاب القسم العلمي امتحان مادة القرآن الكريم.

وأشاد وكيل الأزهر بما رآه من طلاب وطالبات الأزهر الشريف في لجان الامتحانات من انضباط وإجابة على الأسئلة تعبر عن تميزهم وتفوقهم أخلاقيًّا وعلميًّا، وأنهم يمثلون العنصر الأساسي والأهم في العملية التعليمية ويعول الأزهر عليهم كثيرًا للنهوض بالتعليم الأزهري، ليكونوا في المستقبل سفراء لرسالة ومنهج الأزهر في أماكن عملهم، وسواعد الوطن ودعائمَه للنهضة والاستقرار والبناء.

ووجه وكيل الأزهر رسالة طمأنه لأبنائه الطلاب بخصوص امتحان مادة الديناميكا التي امتحنها طلاب القسم العلمي يوم الاثنين الماضي وأبدوا بعض الملاحظات حول مدى مناسبة الأسئلة مع وقت الامتحان، حيث أكد أنه سيتم النظر في نتائج تصحيح العينة العشوائية لأوراق الإجابات، وتحقيق العدالة في عملية التصحيح حتى يأخذ كل طالب حقه.

كما أعرب وكيل الأزهر عن ثقته في أعضاء لجان الامتحانات والمسؤولين عنها، وقدرتهم على إخراجها على النحو الأفضل، من خلال اتباع التعليمات الصادرة في هذا الشأن، كما تفقد الغرف المجهزة للامتحان الشفوي ومدى جاهزية أجهزة الحاسب الآلي والكاميرات لأداء الامتحان وتسجيله بالكاميرا، لضمان حصول كل طالب على حقه في نتيجة الامتحان.

وخصصت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية برئاسة وكيل الأزهر رقمي واتس آب للتواصل مع المسؤولين، وهما رقم (01002077995) مكتب وكيل الأزهر، ورقم (01223343001) مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تتلقى هذه الأرقام الشكاوى إلكترونيًّا في سرية تامة، ويعمل القائمون عليها على مدار الساعة، ويجب على مقدم الشكوى إرسال ما يثبت هويته للتحقق من جدية الشكوى ومتابعتها، كما خصص قطاع المعاهد الأزهرية استمارة متابعة إلكترونية لتقديم المقترحات والشكاوى من قبل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.