الكويت: 1870 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 1870 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 344 ألف و799 حالة، في حين سجلت ست حالات وفاة بإجمالي 1894.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أنه تم تسجيل 1681 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 324 ألفا و578 حالة، مبينة أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 14ر94%.

وذكرت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بأقسام العناية المركزة 259 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 18 ألفا و327.

إصابات كورونا حول العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.



لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء أكثر من مليارين و712 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.