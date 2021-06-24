اليونان تلغى الارتداء الإلزامى للأقنعة الطبية فى الخارج

أعلنت السلطات اليونانية، أن البلاد ستلغي إلزام الناس بارتداء أقنعة الوجه الطبية في الهواء الطلق، وتخفيف القيود الأخرى المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، مع استمرار انخفاض الإصابات اليومية بالفيروس.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية على موقعها الإلكتروني، أنه من المقرر أن يظل ارتداء أقنعة الوجه إلزاميًا في الأماكن الداخلية ولكن ليس في الهواء الطلق اعتبارًا من غدًا الخميس، باستثناء الأماكن المفتوحة المزدحمة.

واعتبارًا من 28 يونيو الجاري، سترفع السلطات اليونانية أيضًا حظر التجول في وقت متأخر من الليل، وستطلب إجراء اختبار ذاتي على العمال الذين تم تطعيمهم.

إصابات كورونا في اليونان

كما سجلت السلطات الصحية اليونانية، الأربعاء، 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في اليونان إلى 419 ألفًا و455 إصابة مؤكدة.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية نقلًا عن السلطات الصحية، أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليبلغ عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 12 ألفًا و595 حالة وفاة.

إصابات كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.