الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائبة التنسيقية تلتقي وفدا نوبيا لبحث مشاركة المرأة النوبية

«تنسيقية الأحزاب» تبحث تمكين المرأة النوبية

أهالي النوبة
أهالي النوبة

قامت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وأمين عام المواطنة بحزب حماة الوطن، بزيارة مركز التراث الكنزى، وذلك في إطار التواصل المجتمعي مع مختلف مكونات المجتمع المصري، والحرص على الاستماع لهم، وتقديم يد المعاونة الصادقة والتعبير عن قضايا أهل النوبة، و ذلك في إطار تدعيم وترسيخ قيم وثقافة المواطنة.

وتضمن اللقاء الحديث مع العديد من القيادات والشباب والمرأة النوبية، وكان محور اللقاء حول تعزيز و دعم المشاركة النسائية النوبية في الحياة المصرية، وتذليل أي عقبات تواجه تلك المشاركة، واستمتعت النائبه إلى اقتراحاتهم لمزيد من المبادرات التي تمثل شراكات إيجابية مع المجتمع النوبي من خلال عمل فاعليات ثقافية وتراثية مميزة لتعريف المجتمع بالثقافة النوبية العريقة التي تعد أحد أهم الثقافات المصرية الثرية. 

يأتي هذا اللقاء استكمالًا لسلسلة اللقاءات الجماهيرية مع مختلف المكونات الثقافية  والاجتماعية دعمًا  لقيمة المواطنة بشكل عام.  

النائبة مرثا محروس تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين النوبة تمكين المرأة النوبية وظائف بوزارة الكهرباء مخالف لقرار الحكومة

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