الخميس 24 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرر الأسعار الاسترشادية للأسمنت خلال نهاية الأسبوع الثالث لشهر يونيو

الأسعار الاسترشادية
الأسعار الاسترشادية للأسمنت

استقرت أسعار مواد البناء خلال آواخر أيام  الأسبوع الثالث لشهر يونيو 2021، من ضمنهم أسعار الأسمنت ليشهد سعر طن الأسمنت ومشتاقته حتى نهاية شهر يونيو الجاري  استقرارًا، يليها سعر الجبس والطوب  خلال التعاملات اليوم الجديد. 

ويرصد الـ«الدستور » أسعار الاسترشادية التي تخضع للزيادة والنقصان لـ 23 نوع من الأسمنت اليوم في مصر، وفقًا لسعر السوق  التي لا تقل عن 30 طنًا، شاملة تكلفة النقل وغير شاملة مصاريف الإكرامية والتعتيق. 

 

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 24-6-2021 

 

سجل  سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر 800 جنيه.

سجل سعر   طن أسمنت المعلم 780 جنيهًا.

سجل  سعر طن أسمنت الصخرة 775 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 800 جنيه.

سجل  سعر طن أسمنت بني سويف 740 جنيهًا.

سجل  متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه للطن.

سجل  طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل 2450 جنيهًا.

سجل  سعر طن أسمنت الواحة الأبيض 2420 جنيهًا.

سجل  طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة 825 جنيهًا.

سجل  سعر طن أسمنت المنيا المقاوم للملوحة 810 جنيهات.

سجل  طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل 825 جنيهًا.

سجل  سعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 825 جنيهًا.

سجل  سعر طن أسمنت النخيل المخلوط 590 جنيهًا.. 

سجل  سعر طن أسمنت الواحة المخلوط 600 جنيه.

سجل  سعر طن أسمنت النصر 850 جنيهًا. 

سجل سعر طن  أسمنت المسلح 855 جنيهًا. 

سجل  سعر طن  أسمنت النهضة 835 جنيهًا. 

سجل  سعرطن  أسمنت المخصوص بقيمة  850 جنيهًا.

سجل أسمنت الممتاز 860 جنيهًا في الطن.

سجل أسمنت العسكري 840 جنيهًا في الطن،

 سجل أسمنت حلوان 890 جنيهًا في الطن.

أسعار الجبس اليوم في السوق المحلي بمصر 

سجل سعر طن  جبس الدولية 710 جنيهات للطن.

سجل سعر  طن جبس العامرية 650 جنيهًا.

سجل سعر  طن جبس سيناء 850 جنيهًا.

 

أسعار الطوب اليوم 

 

طوب أحمر طفلي مثقب 25×12×6.5 سم ألف طوبة بسعر 950 جنيهًا.

طوب أحمر طفلي مثقب 25×12×13 سم ألف طوبة بسعر 1750 جنيهًا.

طوب أسمنتي مصمت 25×12.5×6 سم ألف طوبة بسعر 1100 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة بسعر 5200 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة بسعر 7300 جنيه.

طوب رملي وردي 25×12×6 سم ألف طوبة بسعر 2012 جنيهًا.

طوب خرساني خفيف 60×20×20 سم بسعر 1080 جنيهًا.

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وائل لطفي

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