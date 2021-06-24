وزيرة خارجية إسبانيا تشدد على ضرورة تطعيم المواطنين لمواجهة متحور «دلتا»

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية ارانشا جونزاليس لايا، إن تقديرات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض، التي أشارت إلى أن متحور كورونا "دلتا" من المتوقع أن يشكل ما يصل إلى 90% من جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الاتحاد الأوروبي بحلول أواخر شهر أغسطس المقبل، تؤكد ضرورة الإصرار على تعطيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وأضافت الوزيرة الإسبانية، خلال لقاء مع قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن أكثر من 30% من الإسبان قد تم تطعيمهم بشكل كامل (جرعتين)، موضحة أن عدد التطعيمات اليومية في بلادها وصل إلى 650 ألف في يوم واحد.



وشددت ارانشا على ضرورة الإسراع في التطعيم من أجل مواجهة انتشار الفيروس.



وأوضحت الوزيرة أن الأفراد الذين تم تطعيمهم بشكل كامل يمكنهم السفر إلى إسبانيا، داعية الأفراد إلى تلقي التطعيمات.



يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بفيروس كورونا يبلغ حوالي 3.7 مليون حالة وما يزيد عن 80 ألف وفاة.

لقاحات كورونا في إسبانيا

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء الأربعاء، أنه تم إعطاء إجمالي 36.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.



وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بنحو 593 ألفا و183 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إسبانيا شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين .

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في إسبانيا قبل نحو 24 أسبوعا، وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 3.77 مليون إصابة، وعدد الوفيات 80 ألفا و 719 حالة.

وسجلت إسبانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل عام و 20 أسبوعا.

