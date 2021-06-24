الخميس 24 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة خارجية إسبانيا تشدد على ضرورة تطعيم المواطنين لمواجهة متحور «دلتا»

تطعيم ضد كورونا
تطعيم ضد كورونا

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية ارانشا جونزاليس لايا، إن تقديرات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض، التي أشارت إلى أن متحور كورونا "دلتا" من المتوقع أن يشكل ما يصل إلى 90% من جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الاتحاد الأوروبي بحلول أواخر شهر أغسطس المقبل، تؤكد ضرورة الإصرار على تعطيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.


وأضافت الوزيرة الإسبانية، خلال لقاء مع قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن أكثر من 30% من الإسبان قد تم تطعيمهم بشكل كامل (جرعتين)، موضحة أن عدد التطعيمات اليومية في بلادها وصل إلى 650 ألف في يوم واحد.


وشددت ارانشا على ضرورة الإسراع في التطعيم من أجل مواجهة انتشار الفيروس.
 

وأوضحت الوزيرة أن الأفراد الذين تم تطعيمهم بشكل كامل يمكنهم السفر إلى إسبانيا، داعية الأفراد إلى تلقي التطعيمات.


يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بفيروس كورونا يبلغ حوالي 3.7 مليون حالة وما يزيد عن 80 ألف وفاة.

 

لقاحات كورونا في إسبانيا
أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء الأربعاء، أنه تم إعطاء إجمالي 36.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.
 

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بنحو 593 ألفا و183 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إسبانيا شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين .

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في إسبانيا قبل نحو 24 أسبوعا، وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 3.77 مليون إصابة، وعدد الوفيات 80 ألفا و 719 حالة.

وسجلت إسبانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل عام و 20 أسبوعا.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

لحظة اشتعال النيران فى جراج سيارات وزارة الزراعة بالدقى (فيديو)

حريق هائل فى مبنى الزراعات المحمية بالدقى

إخماد حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة بـ 16 سيارة إطفاء ولانش

حصيلة إصابات يومية قياسية بكورونا فى البرازيل

محافظ دمياط تتابع عملية البحث عن صياد مفقود

السيطرة على حريق هائل بورشة للموبيليا ببركة السبع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

عبد الرحيم طايع

غرباء الحديث النبوى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعيد فرض بعض القيود المرتبطة بكورونا وسط مخاوف من سلالة «دلتا»

انتهاكات الاحتلال مستمرة.. اعتقالات بالضفة الغربية وإخطارات بالهدم والإخلاء بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يواصل التضييق على أهالى الشيخ جراح بالقدس