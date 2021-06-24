العراق وروسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون واستلام لقاحات كورونا

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، مع السفير الروسي لدى بغداد، سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى التنسيق الفاعل مع وزارة الصحة العراقية في مجال التعاقد واستلام لقاحات كورونا.



وذكر مكتب الكعبي، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن الأخير استقبل بمكتبه سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى بغداد ايليروس كوتراشيف والوفد المرافق له، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".



وأكد الكعبي، وفق البيان، ضرورة تطوير آفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين، وتنمية التبادل العلمي والثقافي وتسهيل قبول الطلبة العراقيين الراغبين بالدراسة في موسكو، داعيا إلى الإسراع في التنسيق الفاعل مع وزارة الصحة العراقية في موضوعة التعاقد واستلام اللقاحات لمواجهة جائحة كورونا.



وناقش الجانبان خلال اللقاء، التحضيرات التي تجريها السفارة الروسية في بغداد، استعدادا لافتتاح المركز الثقافي العراقي-الروسي خلال الفترة المقبلة، وأهميته في تنشيط العلاقات الثقافية والتعليمية والتواصل الدائم بين الشعبين الصديقين.