توجيهات عاجلة من «التعليم» لطلاب الثانوية بشأن التابلت

وجهت وزارة التربية والتعليم تعليمات عاجلة لطلاب الصف الثالث الثانوى قبل ساعات من الامتحان المنزلي عن طريق التابلت.

وكانت الوزارة قد قامت بغلق التابلت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، ولكن واجه بعض طلاب الصف الثالث الثانوي مشكلات فى التابلت الخاص بهم بعد أن أُغلق هو الآخر.

وردت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم قائلة: الطلاب الذين تم غلق التابلت لهم ليسوا في الصف الثالث الثانوى ولو هناك طلبة بالفعل في الصف الثالث يجب إبلاغ أخصائي التطوير بالمدرسة فورا بالبيانات لإرسالها للوزارة.

وأضافت أن البيانات هي: الاسم وكود الطالب والإيميل وسنة الدفعة والرقم القومي وشرح المشكلة تحديدا، ومن ثم يتم الحل.

وينطلق الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة من المنزل، اليوم الخميس الموافق ٢٤ يونيو الجاري، وفي هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه.

- تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تقوم بمتابعة الامتحانات التجريبية والتي تبدأ اليوم الخميس من المنزل.

- الامتحان هدفه تعرف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات السابقة.

- يجب على الطالب رصد الإجابات على التابلت في نفس اللحظة لضمان وجود نسخة إضافية من إجاباته وتصحيح موازي للتأكد من سلامة وجودة التصحيح.

- سيستم الامتحان سيكون مفتوحًا من الساعة التاسعة صباحا حتي التاسعة مساءً.

- ‏‎قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعمل تنبيه لجميع طلاب الثانوية العامة وذلك عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

- يقول الدكتور طارق شوقي وزير التعليم إن عمل الامتحان من المنزل تجنبنا لجائحة كورونا وإصابة الطلاب.

‏‎- وجهت وزارة التربية والتعليم نصيحة لطلاب الثانوية قائلة لهم: لا تنسوا شحن وتحديث جهاز التابلت.

- يوم الخميس الموافق ٢٤ يونيو يخوض الطلاب مواد (الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع والفيزياء والكيمياء).

- يوم الجمعة الموافق ٢٥ يونيو يخوض الطلاب مواد (جيولوجيا والجبر والهندسة والجغرافيا).

- يوم السبت الموافق ٢٦ يونيو يخوض الطلاب مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد الموافق ٢٧ يونيو يخوض الطلاب مواد الديناميكا واللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الإثنين الموافق ٢٨ يونيو يخوض الطلاب مادة اللغة العربية.