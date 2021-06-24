الإمارات تدين محاولة الحوثيين لاستهداف المنطقة الجنوبية فى السعودية

أكدت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية؛ المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية بالسعودية، من خلال طائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.



وأكدت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي، يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.



وحثت الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما، لوقف هذه الأعمال المتكررة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة، يعد تصعيدا خطيرا ودليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.



وجددت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد، ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات؛ لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وكان اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، الأربعاء، مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه جازان.

وأشار التحالف الى استمرار محاولات المليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

واعترضت الدفاعات الجوية السعودية، الثلاثاء الماضي، مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط.

وقال التحالف إن "الميليشيات الحوثية تتعمد في محاولاتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

والأحد الماضي، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن القوات الجوية اعترضت ودمرت 17 مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، وذلك خلال 24 ساعة فقط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن التحالف، أن "عملية الاعتراض تمت بنجاح بالأجواء اليمنية، وتم صد المحاولة العدائية".

وأضاف التحالف أن "محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب"، مؤكدا أنه يتخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".