أوكرانيا تسجل أول إصابتين بسلالة دلتا المتحورة من كورونا

أعلن سكرتير مجلس الأمن والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، أن أوكرانيا تسجل أول حالتين من سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المسبب لعدوى كوفيد-١٩، والتي تعتبر الأكثر تفشيا بين تحورات الفيروس المعدي.



وقال دانيلوف -بحسب صحيفة (كييف بوست) الأوكرانية- إنه تم اكتشاف الحالتين في أم وابنتها عادا مؤخرًا من روسيا، مضيفا أن أوكرانيا قد توقف روابط النقل مع بعض الدول المتضررة من السلالة الجديدة لكنه لم يكشف المزيد من التفاصيل.



وخففت أوكرانيا، التي سجلت انخفاضًا كبيرًا في الإصابات الجديدة في وقت سابق من هذا الشهر، متطلبات السفر بشكل كبير بجانب وقف العديد من القيود المحلية التي تم تطبيقها للحد من تفشي فيروس كورونا، لكن في المقابل تم تمديد بعض إجراءات الإغلاق العام حتى 31 أغسطس المقبل، استمرارا لسعيها نحو مواجهة العدوى.



إصابات كورونا في أوكرانيا

كما أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، تسجيل 835 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و230 ألفا و977 حالة.

وكتب "ستيبانوف" في صفحته على "فيسبوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أن "أوكرانيا سجلت 835 إصابة جديدة بفيروس كورونا و70 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي".

وبعد تسجيل أحدث الإحصائيات، ارتفع عدد الوفيات بالفيروس التاجي منذ بدء الجائحة إلى 52 ألفا و123 حالة وفاة.

وأضاف أنه، خلال الـ24 ساعة الماضية، تماثل للشفاء 2292 شخصا، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليونين و155 ألفا و261 شخصا.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.