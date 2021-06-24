دراسة: النظام الغذائى للنساء يحدد مدى الإصابة بسرطان الثدى

وجدت دراسة جديدة ضمّت ما يزيد على 350 ألف امرأة، أنه كلما ازداد تناول النساء الأطعمة "الأكثر تحريضاً للالتهاب"، ازداد خطر إصابتهنّ بسرطان الثدي.

ووفقًا لموقع "الجمعية الأمريكية للسرطان، أكد الباحثون أن نتائج الدراسة الجديدة أشارت بأن النظام الغذائى للنساء، السبب الأول في زيادة أو تقليل فرص الإصابة بسرطان الثدى.

من جانبها، قالت كارلوتا كاسترو، الباحثة الرئيسيه للدراسة، إنه من غير المفاجئ أن النظام الغذائي المُحرِّض للالتهاب مثل اللحوم الحمراء والاطعمه المصنعه، السبب وراء زيادة فرص الإصابة بسرطان الثدي.

وشرحت كاسترو، أن النظام الغذائي قد يسهم في سرطان الثدي لأنه يروّج للالتهاب من جهة، ولأنه يفتقر إلى الأطعمة التي تحارب الالتهاب من جهةٍ ثانية.

ومن المقرر أن تقدّم النتائج هذا الأسبوع في اجتماع جمعية التغذية الأمريكية، من أجل الحد من انتشار مرض سرطان الثدى.

وقد ارتبطت عادات النظام الغذائي بخطر الإصابة بالعديد من أشكال السرطان، والتي منها سرطان الثدي، الذي توغل بشكل كبير بالدول النامية والأكثر فقرًا.

وأشار الباحثون إلى أن النظام الغذائي المتوسطي يحمل العديد من المزايا المضادة للالتهاب؛ لكونه غنياً بالسمك، والخضار، والحبوب الكاملة، والدهون الجيدة، وقليل من اللحوم الحمراء والأطعمة المُصنَّعة.

وأضاف الباحثون، أن النظام الغذائي يؤثر في الوزن، ويسود الاعتقاد بأن السمنة تزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

واستخدم الباحثون للتوصل لنتائج الدراسة، بيانات من مشروع بحثي قيد الإجراء منذ زمن طويل حول موضوع النظام الغذائي وخطر الإصابة بالسرطان بين البالغينز

سرطان الثدى.. الأكثر إنتشارًا بين النساء

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات شيوعاً وانتشاراً بين النساء، حيث يصيب 2.1 مليون امرأة كل عام،

كما يعتبر أكثر الأسباب شيوعاً في حالات الوفاة بين النساء، ففي عام 2018، تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى ان الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي حصدت أرواح 627,000 امرأة - حوالي 15٪ من جميع وفيات السرطان بين النساء.