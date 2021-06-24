رئيس القابضة للمطارات: نسب العجز فى الرحلات بلغ 96% خلال عامين

انخفاض في الرحلات بلغ ٩٦٪؜ خلال عامين

كشف المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن المطارات المصرية شهدت نسب عجز غير متوقعة خلال عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ لم تشهدها من قبل، حيث بلغت نسبة العجز أو "انخفاض الرحلات" ٩٦٪؜؛ نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

جاء ذلك على هامش اللقاء الذي عقد مساء اليوم للطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، بمحرري شئون الطيران، وذلك للوقوف على آخر مستجدات العمل بالوزارة، والتوجه للمطار مبنى الركاب 3 للوقوف على الإجراءات الاحترازية،

وأشار «محروس»، إلى أن الاحصائيات الرسمية أكدت أن شهري أبريل ومايو عام 2019 بلغ عدد الركاب ما يقرب من 10 ملايين راكب، بينما الرحلات وصلت إلى 88 ألف رحلة بجميع بالمطارات المصرية، مشيرًا إلى أنه في نفس الفترة من عام 2020 وصل عدد الركاب إلى ٣٩٠ ألف راكب فقط، وعدد الرحلات إلى 13 ألف رحلة، مشيرًا إلى أن نسبة الانخفاض في عدد الرحلات والركاب صادم، حيث انخفضت هذه النسبة بشكل كبير بسبب كورونا.

وأوضح رئيس الشركة القابضة للمطارات، أن شهر يوليو وديسمبر شهدا وصول ٩٤ ألف رحلة فقط، بينما عدد الركاب لم يتجاوز 11 مليون راكب الفترة من الفترة من يوليو إلى سبتمبر عام 2019، بينما 2020 لنفس الفترة انخفضت النسبة إلى نقل 2 مليون راكب على متن 28 ألف رحلة، وخلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2019 تم نقل 9 ملايين و500 ألف راكب على متن 87 ألف رحلة، وخلال نفس الفترة من عام 2020 تم نقل 3 ملايين راكب على متن 37 ألف رحلة.

وأكد «محروس»، أن الشركة القابضة للمطارات تطبق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا على متن الطائرات، ويتم التعقيم بشكل كامل ودوري حفاظًا على سلامة المسافرين.

وأوضح أن الوزارة قامت بعمل حملة صيانة موسعة تشمل كافة صالات السفر والوصول بمباني الركاب بالمطارات المصرية، وفحص كامل لجميع الأجهزة الإلكترونية وشبكات خطوط الاتصالات والكهرباء والأجهزة الأمنية، وكذا جميع مرافق البنية التحتية من دورات المياه وشبكات الصرف الصحي، وذلك بالتنسيق مع الشركات التابعة للوزارة من خلال تكوين فرق عمل متخصصة ولجان دورية للمتابعة المستمرة لأعمال التطوير والصيانة بالمطارات ومنشآت وزارة الطيران.