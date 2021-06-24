الخميس 24 يونيو 2021
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مصر

التخطيط: 209.3 مليون جنيه لاستكمال إنشاء شبكة الرى العامة بشمال سيناء

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة نفذت 18 مشروع زراعى بتكلفة 565.6 مليون جنيه بمحافظة شمال سيناء، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.


وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عن الوزارة، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء تشمل استكمال إنشاء شبكة الرى العامة 141.995 ألف فدان بتكلفة 209.3 مليون جنيه، استكمال تطوير محطة طلمبات صرف تل الحير وتأهيل مصرف جلبانة وإنشاء شبكة صرف مغطى بجنوب القنطرة بتكلفة 95.9 مليون جنيه، إنشاء شبكة الصرف المغطى 6300 فدان بتكلفة 32.5 مليون جنيه، واستكمال تأهيل منشآت الرى والبوابات والبدالات على مجارى الرى والصرف بتكلفة 5.6 مليون جنيه، وتطوير معمل ضبط الجودة بجلبانة وإحلال وتجديد شبكتى مياة الشرب والصرف الصحى لمبنى القطاع بتكلفة 10 مليون جنيه.


يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة شمال سيناء يصل إلى 170 مشروعًا، وتبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة شمال سيناء بخطة عام 2020-2021 تبلغ 4.58 مليار جنيه بنسبة زيادة 58,5% عن خطة عام 2019-2020 تمثل 1,8% من الاستثمارات العامة الموزعة.


وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة شمال سيناء بخطة عام 2020-2021 ، تم توجيه 1.81 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 39.6%، ويخص قطاع الري 565,6 مليون جنيه بنسبة 12.4%، إلى جانب توجيه استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 8.7%، ويخص قطاع التنمية المحلية مبلغ 286.6 مليون جنيه بنسبة 6.3%، وقطاع التعليم العالي 250 مليون جنيه بنسبة 5.5%، علاوة على استثمارات بقيمة 1.26 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 27.5%.


يذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين .. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.

التخطيط مشروعات شمال سيناء الخطة الاستثمارية الزراعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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