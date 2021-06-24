قصور الثقافة تختتم 4 عروض مسرحية ضمن فعاليات الموسم المسرحى (صور)

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم عروضها المسرحية بثقافة البحر الأحمر، حيث اختتمت ليالي العرض المسرحى "عروس القمح" بقصر ثقافة الغردقة، والذى استمر عرضه لمدة ٧ ليال، تأليف حسام الدين عبد العزيز، إخراج شنوده فتحي غبريال، تصميم ديكور ملابس إبراهيم عبدالله، تصميم استعراضات عصام سعيد، تأليف الألحان والموسيقي تامر نور الدين، تمثيل فرقة القصر.

قصور الثقافة تختتم 4 عروض مسرحية

تدور أحداثه حول ظهور الكاهن الأعظم لمعبد آمون يتحكم في مصير أهل القرية، ويجبر أبو شادوف بطل العرض التخلي عن بنته وأرضه بمزاعم أنها أوامر إلهية، حتى يشتد الصراع ويصل إلى ذروته بأخذ البنت والأرض وتصبح عهدة لدى المعبد ويشرد أبوشادوف في الصحراء، يدعوا العرض إلى أن الأمل والإرادة هما السبيل الوحيد لتحقيق حياة جميلة.

قصور الثقافة تختتم 4 عروض مسرحية

كما اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة الموسم المسرحي لفرع ثقافة البحيرة، والذي أقيم على مسرح قصر ثقافة دمنهور بعرض "العشرة الطيبة"، إخراج محمد حمدان لفرقة المحمودية المسرحية، دارت أحداث العرض حول العلاقة بين الشعب المصري والمحتل التركي، وما بينهما من معارك حتى ينتصر الشعب المصري، وذلك في إطار غنائي استعراضي كوميدي.

قصور الثقافة تختتم 4 عروض مسرحية

إلى جانب ختام العرض المسرحي "رصد خان" لفرقة قصر ثقافة وادي النطرون، إخراج حسين عبد الكريم.

قصور الثقافة تختتم 4 عروض مسرحية

يدور العرض حول رحلة ابن غانم من القصر، حيث كنوزه.. وإلى القبر حيث يحاسب على خطاياه.. ابن غانم وحيدًا في القبر يحاسب عن أفعاله وأحفاده في القصر يكررون نفس خطاياه، يتقاتلون فيما بينهم لاغتنام كنز ابن غانم، ويمرون بخطايا عديدة، حيث أفعال القتل المتتالية واحد تلو الآخر وفعل المتعة، ويبرر ابن غانم بعد انفصال ذاته وضميره عنه، واعترافهم بكل خطاياه، ليدافع هو عن أفعاله حيث لا مكان للتبرير أو الندم، وتنتهي سجايا حفيدة ابن غانم وسيدة القصر من بعده إلى قتل باقي أحفاده حتى تغتنم كنز الجد.

قصور الثقافة تختتم 4 عروض مسرحية

وجاء العرض الثالث بعنوان "أرض الأحرار" لفرقة بيت ثقافة رشيد، إخراج مي عبد الرازق، تدور الأحداث حول قصة كفاح أهالي رشيد واستبسالهم في المقاومة والدفاع عن بلدهم ضد قدوم الحملة الإنجليزية على مصر عام ١٨٠٧، وما أطلق عليها تاريخيًا حملة فريزر، تلك الحملة التي قصدت مصر عن طريق الإسكندرية، متخذين معبرًا إلى القاهرة عبر رشيد، ولكن تصدى أهالي رشيد ببسالة ضد العدوان، وأوقفوا الزحف من خلال حكاية إنسانية بين شاب وفتاة يحبان بعضهما، ويبرز من خلالها دور المرأة في المقاومة والدفاع عن بلدها، وتنتهي باستشهاد حارس دفاعًا عن وطنه.