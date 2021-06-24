الخميس 24 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أطباء: 10% من حالات مرضى الخلايا العصبية موروثة

الخلايا العصبية
الخلايا العصبية

يعتبر مرض الخلايا العصبية، من الأمراض التي يتم تشخصها بشكل خاطئ، الأمر الذي يتسبب في تفاقم المشكلة وصعوبة حلها في مراحلها المتأخرة.

وقد حذر عدد من العلماء من أن التمارين المكثفة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض الخلايا العصبية الحركية، حيث تم تشخيص الكثير من الرياضيين.

ووجد الباحثون أنه بالنسبة لأولئك الذين لديهم استعداد وراثي لخطر الإصابة بأمراض الخلايا العصبية، تزداد فرص الإصابة عن طريق ممارسة التمارين الرياضية الشاقة.

ووفقًا للتقرير المنشور بموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد أجرى باحثون من جامعة "شيفيلد" ثلاثة تحليلات جينية واسعة النطاق شملت أشخاصًا يجرون مستويات مختلفة من التمارين المعتادة.

ووجد الباحثون، أن التمارين الرياضية الشاقة، يمكن أن تسرع من ظهور الحالة لدى الأشخاص الذين لديهم ملفات وراثية معينة.

وتدعم النتائج الدراسات السابقة التي اقترحت أن خطر الإصابة بمرض الخليا العصبية الحركية، يرتفع بنسبة 5-6 أضعاف بين لاعبي كرة القدم المحترفين . 

ويعرف مرض الخلايا العصبية الحركية، أيضًا باسم التصلب الجانبي الضموري ومرض "لو جيريج"، وهو اضطراب في الأعصاب في الدماغ والحبل الشوكي الذي يتسبب في خلل عضلات الجسم.

ومع تقدم الحالة المرضية، تتوقف الرسائل الواردة من الدماغ تدريجيًا عن الوصول إلى العضلات، والتي بدورها تضعف وتتصلب في النهاية. 

ويؤثر مرض الخلايا العصبية الحركية، بشكل متزايد على قدرة الشخص على المشي والتحدث والتلاعب بالأشياء والأكل وحتى التنفس.

 وأوضح الباحثون، أنه يموت معظم المرضى بمرض الخلايا العصبية الحركية، في غضون 2-4 سنوات من التشخيص. 

وقرر الخبراء، أن حوالي 10 في المائة من حالات الإصابة بمرض الخلايا العصبية الحركية، موروثة، لكن الباقي ناتج عن تفاعلات جينية وبيئية معقدة. 

ويأمل الباحثون أن تساعد النتائج التي توصلوا إليها الأشخاص المعرضين لخطر تطوير مرض الخلايا العصبية على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عاداتهم في ممارسة الرياضة. 

وطالب الباحثون، أطباء الأعصاب بضرورة تحديد الأفراد المعرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بمرض الخلايا العصبية الحركية، إذا مارسوا الرياضة بشكل متكرر ومكثف.

ديلي ميل التمارين الرياضية الحبل الشوكي التصلب الجانبي الخلايا العصبية مرض الخلايا العصبية الحركية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

لحظة اشتعال النيران فى جراج سيارات وزارة الزراعة بالدقى (فيديو)

«الأرصاد» تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة

حريق هائل فى مبنى الزراعات المحمية بالدقى

أرقام قياسية بالجملة بعد مباريات دور المجموعات فى يورو 2020

إخماد حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة بـ 16 سيارة إطفاء ولانش

تفاصيل إنشاء أول معمل لاختبار عداد الغاز الطبيعى مسبوق الدفع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

عبد الرحيم طايع

غرباء الحديث النبوى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعيد فرض بعض القيود المرتبطة بكورونا وسط مخاوف من سلالة «دلتا»

انتهاكات الاحتلال مستمرة.. اعتقالات بالضفة الغربية وإخطارات بالهدم والإخلاء بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يواصل التضييق على أهالى الشيخ جراح بالقدس