الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

شرع فى ضرب عمه فقتل والده.. مقتل مزارع على يد نجله بقنا

جثة
جثة

لقي مزارع مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، على يد نجله بقرية الأشراف القبلية التابعة لمركز قنا، وذلك خلال مشاجرة بين المتهم وشقيق المجني عليه، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد مصرع «محمود.ع.ا»، مزارع، على يد نجله، عن طريق الخطأ، وذلك أثناء مشاجرة مع شقيقه بقرية الأشراف القبلية بقنا، بعد محاولة المتهم بالتعدي على عمه بالعصا فاستقرت في رأس والده.

فيما تحرر المحضر رقم 2665 لسنة 2012 إداري مركز قنا، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

وكانت قد عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، مساء اليوم الأربعاء، على جثة سيدة غارقة داخل ترعة بقرية القمانة التابعة لمجلس قروي الغربي بهجورة بمركز نجع حمادي شمالي المحافظة، وذلك في ظروف غامضة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد العثور على جثة سيدة في العقد الخامس من العمر، غارقة داخل ترعة بقرية القمانة التابعة لمجلس قروي الغربي بهجورة بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، وذلك عقب تلقي بلاغات من الأهالي.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية، أن السيدة تغيبت عن منزلها منذ ما يقرب من 15 يومًا، وبدأت أسرتها في البحث عنها بمختلف أنحاء المدينة، وانتشرت صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكثفت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي، من جهودها وذلك لكشف غموض الواقعة، فيما قد تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.

تحقيق صورة عقد قنا النيابة خلال اليوم مصرع

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