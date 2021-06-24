الخميس 24 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية وأعضاء لجنة حقوق الإنسان يتفقدون مشروع بشاير الخير

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية ولجنة حقوق الإنسان يتفقدون بشاير الخير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التي تنظمها اللجنة لمحافظة الإسكندرية لمدة يومان الأربعاء والخميس ٢٣ و٢٤ يونيو الجاري، لتفقد مشروع بشاير الخير بجميع مراحله، وكذلك مشاريع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز مدينة برج العرب.

وتفقد المحافظ برفقة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مشروع بشاير الخير.

وأكد المحافظ أن الإسكندرية حظيت باهتمام كبير في تطوير المناطق العشوائية بها، وظهر ذلك في مشروعات بشاير الخير والتي تبلغ اجمالي تكلفتها ٩.٦ مليار جنية وتهدف  لإزالة العشوائيات الغير آمنة "خطرة".

وأشار المحافظ أن الدولة في ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تبذل جهودا كبيرة في ملف تطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة لقاطنيها وتوفير وحدات سكنية بديلة لهم. كما تعمل علي حصر كافة المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة على مستوى الجمهورية وكذلك الوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين.

وضمت لجنة حقوق الإنسان؛ وكيلا اللجنة النائب أيمن أبوالعلا والنائب محمد عبدالعزيز والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، والنواب أعضاء اللجنة نانسي نعيم ومارثا محروس ومحمد سلطان وأحمد نشأت منصور عبدالنعيم حامد وياسر الهواري، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية.

 

وكان قد أكد محافظ الإسكندرية أن الدولة تولي اهتماما غير عادي لأهالينا البسطاء، وهو ما تم ترجمته علي أرض الواقع من خلال الإهتمام بتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، وبناء أماكن حضرية لنقل قاطني تلك المناطق، وخير دليل على ذلك المشروع القومي مشروع "بشاير الخير" بجميع مراحله والذي كان هدفه الأساسي هو رعاية ودعم المواطنين البسطاء.

محافظ الإسكندرية ولجنة حقوق الإنسان يتفقدون بشاير الخير
محافظ الإسكندرية ولجنة حقوق الإنسان يتفقدون بشاير الخير
محافظ الإسكندرية ولجنة حقوق الإنسان يتفقدون بشاير الخير
محافظ الإسكندرية ولجنة حقوق الإنسان يتفقدون بشاير الخير
محافظ الإسكندرية ولجنة حقوق الإنسان يتفقدون بشاير الخير
محافظ الإسكندرية ولجنة حقوق الإنسان يتفقدون بشاير الخير
محافظ الإسكندرية ولجنة حقوق الإنسان يتفقدون بشاير الخير
محافظ الإسكندرية ولجنة حقوق الإنسان يتفقدون بشاير الخير
محافظ الإسكندرية ولجنة حقوق الإنسان يتفقدون بشاير الخير
محافظ الإسكندرية ولجنة حقوق الإنسان يتفقدون بشاير الخير
لجنة حقوق الانسان مجلس النواب الإسكندرية بشاير الخير محافظ الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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