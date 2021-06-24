بالأسماء.. إعلان العشر الأوائل على محافظة أسيوط بالشهادة الإعدادية

أعلن محمد عبد المحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أسماء العشر الأوائل على مستوى المحافظة بالشهادة الإعدادية لعام ٢٠٢١م.

وحصل على المركز الأول الطالب عبد الله محمد علي محمد إدارة ديروط التعليمية والمقيد بمدرسة دكتور محمد رجائي الطحلاوي الإعدادية بنين، وحصلت على المركز الثاني الطالبة إنجي عاطف محمد عبد اللطيف والتابعة لإدارة أسيوط التعليمية والمقيدة بمدرسة المستقبل الإعدادية الخاصة لغات.

بينما حصلت الطالبة ريتاج محمد عبد الجواد عيد على المركز الثالث والتابعة لإدارة ديروط التعليمية والمقيدة بمدرسة ناصر الإعدادية الخاصة عربي، بينما حصل على المركز الرابع الطالب عمر حجاج ربيع كيلاني التابع لإدارة أسيوط التعليمية والمقيد بمدرسة المستقبل الإعدادية الخاصة عربي.

فيما حصل على المركز الخامس الطالب نادر ثابت أبو السعود حنا والتابع لإدارة القوصية التعليمية والمقيد بمدرسة سعد بن أبي وقاص الإعدادية المشتركة، بينما حصل علي المركز السادس الطالب يسري ماهر أنيس عزيز التابع لإدارة الغنايم التعليمية والمقيد بمدرسة دير الجنادلة الإعدادية بنين.

كما حصلت على المدكز السابع الطالبة ياسمين خالد عبد المؤمن أحمد التابعة لإدارة ديروط التعليمية والمقيدة بمدرسة بني يحيي بحري الإعدادية المشتركة، بينما حلصت على المركز الثامن الطالبة ريم علاء الدين عبد الرحيم سيد التابعة لإدارة أسيوط التعليمية والمقيدة بمدرسة السلام الحديثة الخاصة.

فيما حلصت الطالبك سما خالد صديق ضيف الله على المركز التاسع والتابعة لإدارة أسيوط التعليمية والمقيدة بمدرسة المستقبل الإعدادية الخاصة لغات، وحصلت على المركز العاشر الطالبة نهلة هاني عبد العظيم صبره التابعة لإدارة ديروط التعليمية والمقيدة بمدرسة الجيل الجديد الإعدادية المشتركة.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم التهنئة لجميع الطلاب الحاصلين علي المراكز الأولى وأعلن وكيل الوزارة أنه سوف يتم إعلان النتيجة فور اعتمادها من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

ووفق مصادر بمديرية التربية والتعليم، يمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بأسيوط من هنــــــــــــــــــــــا

https://assiutt.wixsite.com/education.

يُذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط كانوا قد أنهوا الخميس الماضى، امتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2021/2020.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الشهادة الإعدادية بالمحافظة هذا العام بلغ 77 ألفًا و929 طالبًا وطالبة في 426 لجنة على مستوى قرى ومراكز المحافظة منهم 66 ألفًا و818 طالبًا بالمرحلة الإعدادية العامة و11 ألفًا و111 طالبًا بالمرحلة الإعدادية المهنية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لمتابعة سير عملية الامتحانات وانتظامها بدون أية عقبات أو مشكلات فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس بمراكز وقرى المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إنه كان قد تم التشديد على الاهتمام بنظافة المدارس واللجان وتعقيمها بصفة مستمرة والتأكيد على الالتزام بإرتداء الكمامات الواقية وقياس درجة الحرارة للطلاب والمشرفين والملاحظين باللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات والملاحظة والتأكيد على وجود طبيب في كل مدرسة يقوم بالإشراف الطبي على اللجان للتعامل الفوري مع أية حالات مرضية طارئة.