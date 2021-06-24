6 أطعمة للحفاظ على صحة الكلى

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تلعب كليتنا دورًا مهمًا في صحتنا لأنها تساعد في تصفية السموم من الجسم، وبدون الاعتناء بها بشكل صحيح، نتعرض للالتهابات والبكتيريا وحتى الجذور الحرة التي تعرضنا لخطر المشاكل الصحية.

وهناك أنواعًا عدد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد فى الحفاظ على الكلى، لذا سلط الأطباء بموقع "هيلث لاين" الطبي الضوء على هذه الأطعمة التي يغفلها البعض.

الفلفل الأحمر:

يعد الفلفل الأحمر من أفضل الأطعمة التي يمكن أن تضيفها إلى نظامك الغذائي وتساعد فى الحفاظ على الكلى، وذلك لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم ولكنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات A و B6 و C وحمض الفوليك والألياف.

كما أن الفلفل الاحمر يحتوى على مادة "الليكوبين" التي يمكن أن تحمي الجسم من السرطان، الامر الذي يجعله يتربع على عرش الخضروات المفيدة للكلى.

القرنبيط:

يحتوي القرنبيط على نسبة عالية من فيتامين سي وهو أحد أفضل مصادر الألياف وحمض الفوليك، بالإضافة إلى مركبات إندول ، ثيوسيانات ، وغلوكوزينونات التي تساعد الكبد في تحييد السموم.

البصل:

البصل هو عنصر أساسي في المطبخ، وفضلًا عن ذلك يمكن أن يساهم فى الحفاظ على صحة الكلى، حيث يحتوي علي مادة "الكيرسيتين والفلافونويد" التي يمكن أن تقلل من ترسب المواد الدهنية في الأوعية الدموية.

كما أن مادة "الكيرسيتين" نوع من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان ومشاكل القلب.

التوت:

من الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على الكلى هو التوت، حيث تحتوي على مغذيات نباتية تسمى حمض "الإيلاجيك" والتي يمكن أن تحيد الجذور الحرة الموجودة في الجسم.

التفاح:

تأكد من تناول التفاح كثيرًا لأنه غني بالألياف وله خصائص مضادة للالتهابات أيضًا، فالتفاح لديه القدرة على تقليل الإمساك والسرطان والكوليسترول السيئ وحتى أمراض القلب.

الأسماك:

يوصي بشدة بإضافة السمك إلى نظامك الغذائي لأنه أحد أفضل مصادر البروتين ويجب تقديمه مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

يحتوي السمك على أحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية التي يمكن أن تحمي من مشاكل القلب والسرطان، كما أنها يمكن أن تساعد أيضًا كليتيك على العمل بشكل أفضل.