أهالى زاوية العوامة: السيسى أنقذنا وأدرج القرية فى «حياة كريمة»

أدرجت الدولة قرية زاوية العوامة التابعة لمركز ومدينة الضبعة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة مطروح، ورغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد بسبب جائحة كورونا، إلا أنه تم إنهاء جميع المشروعات بنسبة 100%.

وقال سعد أبو قاسم، أحد أبناء القرية، خلال حديثة لـ"الدستور"، إن القرية تم إدراجها في عهد القيادة الحكيمة والمتمثلة في رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في مبادرة "حياة كريمة"، حيث تم بذل الكثير من الجهد لتلبية احتياجات أهالي القرية من مدارس وطرق ومركز شباب وخزانات مياه، مرددا: " كنا محتاجين الكثير من الخدمات والسيسي حققها لنا".

وقدم إبراهيم حمد، أحد أهالي قرية زاوية العوامة، الشكر إلى الرئيس السيسي على المجهودات التي بذلت لتوفير حياة كريمة مرددًا "فكر جديد ومختلف شوفناه في حياة كريمة.. وأول مرة يتم إنشاء مشروعات داخل القرية".

وأوضح عبدالرحمن إبراهيم، أحد أبناء قرية زاوية العوامة، أن السيسي حقق حلم الأطفال والشباب حيث تم إنشاء ملعب كرة قدم خماسي ومركز شباب "شكرا للسيسي.. تحيا مصر".

وأكد محمد أيوب، أحد أهالي قرية زاوية العوامة، أن إنشاء مدرسة أولاد هيوب للتعليم الأساسي تعتبر نقله نوعية وصرح عظيم في مبادرة حياة كريمة في عهد القيادة الحكيمة المتمثلة في رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي "كان في أطفال سنهم كبروا وكانوا هيتحرموا من التعليم والسيسي أنقذهم".

بدوره، أشار المهندس حسين السنيني، منسق مبادرة حياة كريمة بمطروح خلال حديثة لـ"الدستور، أنه تم إنهاء المشروعات داخل القرية بنسبة 100%، حيث تم إحلال وتجديد 29 منزلًا ورصف طرق وشوارع القرية بطول 1600 متر منها 300 متر من تجمع أولاد سبيخة وحتى طريق تجمع معهد السلف الصالح و300 متر من تجمع أولاد فرحات حتى الطريق الدولي ورصف طريق بطول 650 متر لعمل طريق يربط تجمع أولاد سعد عبد الزين بطريق تجمع معهد السلف الصالح ورصف طريق 350 متر يربط تجمع أولاد خيرالله غيث بالطريق الجديد.



وأضاف أنه تم إنشاء مدرسة أولا هيوب الجديدة للتعليم الأساسى، وتطوير مركز شباب زاوية العوامة وإنشاء 5 خزانات مياه للوحدة الصحية للقرية وتطوير الوحدة المحلية وتدعيم القرية بـ2 محول كهربائى بتجمع معهد السلف الصالح وتوفير أعمدة إنارة جديدة، بالإضافة إلى إنشاء 3 فصول إعدادى بمدرسه زاوية العوامة بسور خارجي وتجهيزها بالأثاث اللازم وإنشاء 9 خزانات لجمع مياه الأمطار ورصف طرق داخلية إضافية فى حدود 1.5 كيلو متر وإنشاء دور ثانى للوحدة المحلية بزاويه العوام وإنشاء ملعب خماسى منجل جديد نجيل صناعى بسور مباني حول الملعب.



وتابع أنه تم استكمال رفع كفاءة الدور الأول للوحدة المحلية وتطوير ورصف وتهيئة مدخل قرية زاوية العوامة وحتى مبنى مركز الشباب وتطوير مدخل مدرسة أولاد هيوب وإنشاء 5 خزانات وشبكه صرف صحي لاهوائي، مؤكدا على أنه لأول مرة تم إنشاء مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين لتسهيل وتيسير إجراءات المواطنين.

قرية زاوية العوامة المدرجة في مبادرة حياة كريمه بمطروح

قرية زاوية العوامة المدرجة في مبادرة حياة كريمه بمطروح

قرية زاوية العوامة المدرجة في مبادرة حياة كريمه بمطروح

قرية زاوية العوامة المدرجة في مبادرة حياة كريمه بمطروح

قرية زاوية العوامة المدرجة في مبادرة حياة كريمه بمطروح

قرية زاوية العوامة المدرجة في مبادرة حياة كريمه بمطروح