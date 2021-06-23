«شروط الاحتلال تعجيزية».. مزارعو غزة يوقفون نقل خضرواتهم إلى الضفة الغربية

قرر المزارعون في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، التوقف عن نقل خضرواتهم إلى الضفة الغربية بسبب الشروط الإسرائيلية، التي وصفت بالتعجيزية، بعد إغلاق دام قرابة 45 يومًا، بسبب عملية "حارس الأسوار".

وقال أحد التجار إنه فوجئ بأن السلطات الإسرائيلية لم تسمح بتصدير صناديق الطماطم التي جمعها من المزارعين، مطالبين بإزالة القمع الأخضر (عنق الثمرة) منها.

وأوضح أن إزالة القمع يتسبب بإتلاف الطماطم وعدم تحملها أيام الحجز حتى تصل لأسواق الضفة، معتبرًا أن إعادة أطنان الطماطم وعدم تصديرها تسبب بإلحاق خسائر فادحة به.

وتساءل عن سبب الشرط الإسرائيلي "التعجيزي" قائلاً: "لماذا إزالة القمع وماذا يؤثر عليهم، وكيف سأزيل القمع هل أحضر 100 عامل لإزالة القمع من هذه الأطنان؟".

ووجه مزارعون وتجار من قطاع غزة، مناشدة عاجلة إلى المؤسسات الحقوقية والدولية والجهات المعنية بالقطاع الزراعي، للضغط على السلطات الإسرائيلية لفتح معبر كرم أبو سالم أمام خروج منتجاتهم بشكل طبيعي لتسويق وتصدير المنتجات الزراعية من غزة للضفة الغربية والخارج، وعدم وضع عراقيل وشروط تعجيزية أمامهم.

وأعلنت وزارة الزراعة بغزة، أنه وبعد إغلاق دام قرابة 45 يوماً منعت خلالها السلطات الإسرائيلية نقل أي منتج من منتجات قطاع غزة للأسواق الخارجية، استؤنف أمس التسويق والتصدير الجزئي لأصناف محدودة من المنتجات الزراعية عبر معبر كرم أبو سالم.

وأشارت في بيان إلى تسويق –في اليوم الأول- 110 أطنان خضروات منها 30 طن طماطم، بعد متابعة وإشراف من الطواقم الفنية بالوزارة على عمليات فرز وتعبئة الصادرات الزراعية، للتأكد من جميع الإجراءات والمواصفات المتعلقة بجودة المحاصيل التصديرية وخلوها من الأمراض والآفات.

وأضافت: “تفاجأ المزارعون من الشروط التعجيزية التي وضعها الاحتلال أمام منتجي القطاع حيث يواجهون معضلة كبيرة تمثلت في اشتراط الاحتلال أن تكون ثمار الطماطم التي سيتم نقلها الى سوق الضفة منزوعة القمع”.