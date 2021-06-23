الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

واشنطن تدين تدين قصف قوات إثيوبيا سوقا شعبية فى تيجراى

إثيوبيا
إثيوبيا

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء تقارير عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين بقصف سوق شمال تيجراي في إثيوبيا جراء هجوم شنته قوات الجيش الإثيوبي التابع لآبي أحمد رئيس الوزراء.

وأكدت الخارجية الأمريكية في تصريحات مساء اليوم، أن هناك تقارير موثوقة تفيد أن قوات الأمن منعت وصول الدعم الطبي إلى ضحايا الهجوم الرهيب شمال تيجراي من أجل إنقاذهم.

وشددت الولايات المتحدة على إدانتها بشدة الضربة الجوية التي استهدفت سوقا شعبيا في تيجراي.

الجيش الإثيوبي يقصف المدنيين في سوق شعبية

يذكر أن غارة جوية، استهدفت اليوم الأربعاء، سوقا مزدحمة في إقليم شمال إثيوبيا أسفرت عن مقتل العشرات، وفقا للعاملين في مجال الصحة الذين قالوا إن الجنود الإثيوبيين منعوا الفرق الطبية من الدخول إلى مكان الحادث.

وقال طبيبان وممرض في ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي، في تصريحات لوكالة أسوشيتيد برس الأمريكية إنهم لم يتمكنوا من تأكيد عدد القتلى، لكن أحد الأطباء قال إن العاملين الصحيين في الموقع أفادوا بسقوط أكثر من 80 قتيلاً من المدنيين، والذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفا من الانتقام.

وتأتي الغارة الجوية وسط أعنف المعارك في منطقة تيجراي منذ بدء الصراع في نوفمبر الماضي، حيث تلاحق القوات الإثيوبية قادة تيجراي السابقين.

ولم يرد متحدث عسكري ومتحدثة باسم رئيس وزراء إثيوبيا على الفور على طلب للتعليق من وكالة أسوشيتد برس.

ووفقًا للوكالة أخبر الجرحى الذين يعالجون في مستشفى آيدر في ميكيلي العاملين الصحيين أن طائرة أسقطت قنبلة على سوق توجوجا. 

وقالت الممرضة إن من بين الجرحى الستة الذين وصلوا المستشفى طفل يبلغ من العمر عامين يعاني من جرح في البطن وطفل آخر يبلغ من العمر 6 سنوات. 

وأضافت الممرضة أن سيارة إسعاف كانت تقل طفلا مصابا متوجهة إلى ميكيلي، على بعد 60 كيلومترا تقريبا (37 ميلا) برا، تم توقيفها لمدة ساعتين وتوفي الطفل في الطريق.

وقال هايلو كيبيدي، رئيس الشؤون الخارجية لحزب سالساي ووياني تيجراي المعارض، لوكالة أسوشيتد برس إن أحد الشهود الفارين بعد الهجوم أحصى أكثر من 30 جثة وأن شهودا آخرين أفادوا بمقتل أكثر من 50 شخصًا، وقيل إن عددًا أكبر أصيبوا في الهجوم.

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وائل لطفي

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