صندوق علاج الإدمان: انخفاض نسبة تعاطي سائقي الحافلات المدرسية لـ1.8%

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية انخفضت من 12% فى2017 لـ1.8% يرجع لجهود الكشف والحملات المستمرة التي يقوم بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وأضاف في تصريحات، أنه يتم تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس خلال فترات الدراسة من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪ .

وتابع أنه يتم عمل حملات بشكل مفاجئ على مدار العام الدراسي بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أنه يتم أيضا الكشف على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة خاصة التي يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب خلال فترة الدراسة، لافتا إلى أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.‬

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في الوقت الذى يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن أيضا تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.