«الإحصاء»: ميناء الإسكندرية يستحوذ على 37% من واردات مصر عبر المنافذ الحدودية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن ميناء الإسكندرية يستحوذ على 37% من واردات مصر عبر المنافذ الحدودية خلال الربع الأول من عام 2021، بقيمة بلغت 6.8 مليار دولار من إجمالي 18.8 مليار دولار.

ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى أن واردات مصر عبر ميناء الإسكندرية سجل تراجعًا لـ 6.8 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 7.4 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 624.3 مليون دولار خلال عام، يليه المطارات بقيمة 2.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2021 مقابل 2.3 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 300 مليون دولار خلال عام.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر عبر ميناء السويس بلغت 2.830 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 1.5 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وميناء الدخيلة بقيمة 2.820 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 2.9 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 25.2٪.

ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة 43.5٪ حيـث بلغت 3.41 مليار دولار خـلال شهــر مارس 2021 مقابل 2.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع، وأهمها (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 54.2٪، ملابس جاهزة بنسبة 49.3٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.4٪، بطاطس بنسبة 1.1 ٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر مارس 2021، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (البرتقال بنسبه 72.4 ٪، فواكه طازجة بنسبة 71.4%، أسمدة بنسبة 40.5٪، منتجات ألبان بنسبة 1.7٪).