«صيدلية بالمنزل».. 8 فوائد طبية لماء الأناناس

تعتبر ثمرة الأناناس من الفواكه الإستوائية المنعشه خاصة بفصل الصيف، كما لماء الأناناس العديد من المزايا الطبيرة التي تجعله يتربع على عرش الأطعمة الداعمه للجهاز المناعي.

في التقرير التالي قدم موقع "healthybuilderz" الطبي، عدد من الفوائد الطبيه لماء الأنانس والذي يغفلها الكثيرون.

يحافظ على رطوبة الجسم:

ماء الأناناس مليء بالبوتاسيوم، ولهذا السبب ينصح به الاطباء للأشخاص الذين يعانون من جفاف الجلد بفصل الصيف، حيث يساهم بشكل كبير في الحفاظ على رطوبة الجسم والأعضاء الحيوية.



يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب:

بفضل وجود البوتاسيوم في ثمرة الاناناس، يساهم في تتساع الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، الأمر الذى يعود بالنفع على صحة القلب والجسم ككل.

كما أن ماء الأناناس تساعد في خفض مستوى الكوليسترول السيئ فى الجسم، من خلال الحفاظ على ضغط الدم ومستوى الكوليسترول ضمن المعدل الطبيعي، بالإضافة إلى خفض خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير.

يقي من الالتهاب:

يساعد ماء الأناناس في مكافحة الالتهاب، حيث أكد الخبراء أن الالتهاب المزمن مضر بالصحة، هذا لأنه مرتبط بمجموعة من المشاكل، تتراوح من السمنة والسكري وهشاشة العظام وأمراض القلب إلى السرطان.



يحسن الرؤية:

يحتوى ماء الاناناس على فيتامين أ، حيث يعتبر نوع من مضادات الأكسدة، الذي يحيد الجذور الحرة قبل أن تلحق الضرر بالعيون وتسبب مشاكل قد تؤدي إلى فقدان البصر.

يعزز فقدان الوزن:

شرب ماء الأناناس بانتظام يجعلك تشعر بالشبع، وبالتالي يحميك من اشتهاء الطعام، كما أنه يوجد أيضًا فيتامين ب 1 أو الثيامين في ماء الأناناس، وهو عنصر غذائي يحول الكربوهيدرات إلى طاقة.

يحافظ على صحة الغدة الدرقية

عنصر غذائي آخر موجود في الأناناس هو اليود، حيث أكد الأطباء أن هذا المعدن مهم للحفاظ على الغدة الدرقية في حالة جيدة.

يزيل سموم الجسم:

ماء الأناناس جيد جدًا في تحييد وطرد المواد السامة في الجسم، كما أنه يساعد في إبادة الديدان الطفيلية في القناة الهضمية، مثل الديدان الأسطوانية.

يقوي جهاز المناعة:

يساهم ماء الأناناس في تعزيز الجهاز المناعي لجسم الإنسان، فهو مليء بفيتامين سي الذي يقوي المناعة، الذي يساهم فىيالتصدي للعدوى المختلفة مثل نزلات البرد والأنفلونزا.