الخميس 24 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قطع المياه عن 16 منطقة بالجيزة الجمعة المقبل 10 ساعات

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بقطع المياه عن مناطق (الزهراء - المنيب – القصبجى - ارض البحر - العمرانية الغربية – الطالبية (هرم) - نزلة السيسى - شارع البطران - كفر المنفى – كفر الجبل – الكوم الاخضر – المريوطية (هرم) - مشعل – شارع زغلول - شارع اللبينى - العروبة ومتفرعاته من الطالبية حتى المريوطية) لمدة 10 ساعات وذلك اعتبارا من الساعة 10 مساء يوم الجمعة القادمة حتى الساعة 8 صباح السبت اليوم التالى.
وأكدت شركة مياه الجيزة أن سبب الانقطاع لغلق المياه عن الخط الرئيسى قطر 1200 مم لحين تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم المغذى لمنطقة الكنيسة، ضمن أعمال مشروع محور ترعة الزمر التى تستلزم القيام بتخفيض منسوب خط مياه الشرب قطر 1200 مم القائم أعلى ترعة الزمر أمام شارع العدوى سليم نظرا لوجود تعارض مع خط مياه قطر 400 مم.
ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة فور انتهاء الأعمال.
كما كلف المحافظ رئيس حى العمرانية بالتواجد الميدانى وازالة أى معوقات لحين الانتهاء من الأعمال.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وستقوم شركة مياه الشرب بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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