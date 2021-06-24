«الأرصاد» تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه سيكون هناك حالة من الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة بعد غد الجمعة، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الطقس سيكون حارًا على السواحل الشمالية، لطيفًا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت هيئة الأرصاد أن البلاد تشهد أيضا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ونصح المواطنين الكبار في السن بعدم الخروج من المنزل والتعرض المباشر لآشعة الشمس، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بهذا الشكل.

وتابع شاهين: "أبرز الظواهر الجوية عبارة عن نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 36- 22، السواحل الشمالية 30- 21، جنوب سيناء 37 - 22، شمال الصعيد 37 - 22، جنوب الصعيد 42- 25".

وأكد مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الخميس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضاف أن أبرز الظواهر الجوية عبارة عن نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.