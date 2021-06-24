حملات لمصادرة مكبرات الصوت الخاصة بالباعة الجائلين فى الإسكندرية (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، حملات مكبرة بنطاق أحياء المحافظة للتصدي لظاهرة مكبرات الصوت، ومصادرتها من الباعة الجائلين من خلال حملات الأحياء.

ووجهت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، بتكثيف حملات مصادرة مكبرات الصوت، حيث تم عمل حملة صباحية ومسائية اليوم بتواجد جمال جابر سكرتير عام الحي، ومدير إدارة إشغال الطريق والإعلانات بنطاق حي المنتزة أول، وتم التحفظ على 10 ميكروفونات.

كما تحركت الحملة المسائية لرفع كافة الإشغالات بشارع مصطفى كامل والتحفظ على مكبرات الصوت من الباعة الجائلين، و تم رفع الإشغالات وفتح الطرق أمام السيارات والمارة.

وفي حي وسط، وجه المحاسب رجب النقيدي رئيس حي وسط، بمواصلة حملات محاربة ظاهرة استخدام الباعة الجائلين للميكرفونات بنطاق الحي، واستمرارًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة، تم الدفع بحملة مكبرة لشوارع الحي.

وتوجهت الحملة إلى شارع محرم بك، وتم خلالها رفع وإزالة عدد من حالات الإشغالات، لفتح وتوسعة الشوارع أمام المارة والمرور، كما تم التحفظ على 5 مكبرات صوت خاصة بالباعة الجائلين، وماكينات الصوت الخاصة بهم ، في إطار محاربة ظاهرة التلوث السمعي.

وفي حي المنتزه ثان، تم عمل حملة مكبرة من قِبل الإدارات المعنية، تحت قيادة اللواء حسن الجمال رئيس الحي، للقضاء على ظاهرة انتشار مكبرات الصوت التي يستخدمها الباعة الجائلين.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من مكبرات الصوت غير المرخصة والمتسببة في إزعاج المواطنين، وبيانهم كالآتي: «24 ميكرفون بمشتملاتهم، 14 ماكينة صوت، 12 بطارية، 5 استاند ملابس، 2 أسطوانة غاز، 2 براويطة، 2 ترولي، 2 ميزان»، فضلًا عن رفع كافة الإشغالات التي تشغل حرم الطريق العام أثناء خط سير الحملة بنطاق الحي، ولا زالت الحملات متواصلة للتصدي لمسببات التلوث السمعي.

حملات لمصادرة مكبرات الصوت بالإسكندرية

حملات لمصادرة مكبرات الصوت بالإسكندرية

حملات لمصادرة مكبرات الصوت بالإسكندرية

حملات لمصادرة مكبرات الصوت بالإسكندرية

حملات لمصادرة مكبرات الصوت بالإسكندرية