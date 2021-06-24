الخميس 24 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

محمد مهنا: القول أن الحضرة عند الصوفية بدعة «مرفوض».. والنبي شاهد حلقات الذكر

الدكتور محمد مهنا
الدكتور محمد مهنا

قال الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر السابق، ورئيس مؤسسة البيت المحمدي لدراسات التصوف، إن “القول بأن الحضرة عند الصوفية بدعة (كلام مرفوض)، وهذا الكلام هو البدعة بعينها، وإلا فما معنى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة عن الملائكة السائحين في الطرقات الذين يلتمسون حلق الذكر وأن الله قد أجاب سؤلهم بالجنة وغفر لهم وأعاذهم من النار، وأنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وخروج النبي صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه يذكرون الله تعالى وإخباره لهم بأنه لم يسألهم تهمه لهم وإنما لأن الله يباهي بهم الملائكة”.

وأضاف مهنا لـ"الدستور": “إخباره صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأن رياض الجنه هى حلق الذكر وحثه لهم على ارتيادها بقوله (إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا)، والقوم الذين تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله فيمن عنده لا لشئ إلا لأنهم قعدوا يذكرون الله عز وجل، وغير ذلك مما تفيض به السنة النبوية المشرفة، ولو لم يكن إلا حديث ذكر الله تعالى في الملأ الأعلى لمن ذكره في ملأ لكفى، ولا شك أن كل ما جاء فى كتب الأحاديث الصحيحة وغيرها من لفظ حلقات الذكر أو حلقة الذكر تفيد عقلا ولغة معنى التجمع والتعاون والتكافل، والدين”.

وتابع: “إذا تأملت لا يقوم إلا على ذلك في العبادات أو المعاملات، وقال الإمام النووى (أعلم أنه كما يستحب الذكر يستحب الجلوس فى حلق أهله)، ناهيك عما ورد في أيات الذكر الحكيم من شاكلة هؤلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى غير ذلك من الآيات”.
 

محمد مهنا القول الحضرة الصوفية بدعه كلام مرفوض

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

وصول 210 آلاف جرعة من لقاح «سبوتنيك v» الروسى لمصر

تفاصيل تعذيب طفلة وقتلها والتمثيل بجثتها في كرداسة

«الصحة العالمية»: التحورات وتخفيف الإجراءات سبب زيادة إصابات كورونا في 10 دول

«هنجملها».. مبادرة لزراعة 3200 شجرة مثمرة بجامعة وميادين الوادي الجديد

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 24-6-2021

اعترافات عاطلين سرقا أسلاك كهربائية من محل بالمعادي: «بنبيعها خردة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

عبد الرحيم طايع

غرباء الحديث النبوى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعيد فرض بعض القيود المرتبطة بكورونا وسط مخاوف من سلالة «دلتا»

انتهاكات الاحتلال مستمرة.. اعتقالات بالضفة الغربية وإخطارات بالهدم والإخلاء بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يواصل التضييق على أهالى الشيخ جراح بالقدس