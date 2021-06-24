الخميس 24 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تنتدب خبراء الأدلة الجنائية لفحص حريق وزارة الزراعة

حريق وزارة الزراعة
حريق وزارة الزراعة

بدأت نيابة الدقي، التحقيق في حريق نشب في قطعة أرض خلف وزارة الزراعة.

وأمرت النيابة بندب خبراء الأدلة الجنائية؛ لفحص موقع الحريق، وبيان أسبابه، كما أمرت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق، للوقوف على التفاصيل.

وتبين أن الحريق بدأ في كمية مخلفات وامتد إلى عدد من السيارات خلف وزارة الزراعة، ما أسفر عن تفحم ٧ مركبات متهالكة وكرفان دون إصابات.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بتعزيزات إضافية ساهمت في السيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغاً من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من قطعة أرض خلف وزارة الزراعة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بمخلفات زراعية، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتجري عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

والتهمت النيران عدد من السيارات الملاكي والنقل داخل حريق وزارة الزراعة حيث بدا الحريق من جراج سيارات داخل مقر الزراعات المحمية بمنطقة الدقي في التابعة لوزارة الزراعة والتي تقع خلف مبنى الهيئات والشركات وبنك التنمية الزراعي. 

ووصل الى موقع حريق وزارة الزراعة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي للاطلاع على الامر والوقوف على ملابسات الحريق واسبابه والخسائر التي يتسبب بها.

الدقي حريق وزارة الزراعة الأدلة الجنائية السيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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